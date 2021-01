H 15η αγωνιστική του Gazzetta: Τo «buzzer beater» του Νάτσου

Η μεγάλη ανατροπή του Ατρομήτου στο ματς του Περιστερίου κόντρα στον ΠΑΟΚ. Ο διπλός τραυματισμός Ιωαννίδη-Διούδη στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Απόλλωνα Σμύρνης και η άνετη επικράτηση του Ολυμπιακού κόντρα στον Αστέρα μέσα στην Τρίπολη.

Στην δέκατη πέμπτη «Αγωνιστική του Gazzetta» και του NIVEA MEN o Αντώνης Σαούλης (αρχισυντάκτης του Gazzetta), υποδέχεται τον Κωνσταντίνο Ζάλιαρη και συζητούν για όλα όσα συνέβησαν εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων.

