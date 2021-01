Ολυμπιακός: Το βίντεο - παρουσίαση του Ρέαμπτσιουκ!

Αγωνιστικά ο διεθνής μπακ είναι ήδη έτοιμος να προσφέρει στον Ολυμπιακό. Πλην όμως οι ερυθρόλευκοι ήθελαν να δώσουν μία... γεύση από το νέο τους μεταγραφικό απόκτημα λίγες ώρες μετά την άφιξή του στην Ελλάδα. Μπορείτε να δείτε πιο κάτω το βίντεο - παρουσίαση των Πειραιωτών για τον Όλεγκ Ρέαμπτσιουκ ...

Μέλος της οικογένειας του Ολυμπιακού ο Όλεγκ Ρέαμπτσιουκ! / Oleg Reabciuk is a member of the Olympiacos family!

Olympiacos Transfer Welcome OlegReabciuk WelcomeOlegReabciuk WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/yAI0R5h8Sj

