Ο Αστέρας, από πέρυσι, αποτελεί σταθερό αρωγό του More Than Football, βοηθώντας κι αυτός από την πλευρά του για μια κοινωνία καλύτερη, χωρίς ρατσισμό και διακρίσεις. Ο αντιπρόεδρος της ομάδας Δημήτρης Κενές, ο αρχηγός της ομάδας Ματίας Ιγκλέσιας κι ο Γιάννης Κώτσιρας στέλνουν το δικό τους μήνυμα, θέλοντας να... φωνάξουν πώς η κοινωνία μπορεί να γίνει καλύτερη μέσα από το ποδόσφαιρό μας.

Ο Δημήτρης Κενές είπε χαρακτηριστικά:

«Όσο και να επηρεάζει και να απογοητεύει τις ομάδες, καμία ποδοσφαιρική ήττα δεν μπορεί να είναι πιο σημαντική από εκείνη που θα υποστεί το ποδόσφαιρο αν γίνει ανίκανο να βοηθήσει την κοινωνία. Αυτός ο αγώνας δεν διαρκεί 90 λεπτά, δεν τελειώνει ποτέ. Σε αυτόν, εμείς, οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου, θα πρέπει να συμπεριφερόμαστε ως συμπαίκτες. We Are More Than Football».

Ο Γιάννης Κώτσιρας σχολίασε:

«Τα παιδιά μας παρακολουθούν να παίζουμε ποδόσφαιρο και εμπνέονται. Ωστόσο, είναι υποχρέωσή μας να τα βλέπουμε να μεγαλώνουν σε μια σωστή κοινωνία και εμείς να αντλούμε έμπνευση μέσα από την αθωότητά τους. Για εμένα αυτό είναι το More than Football».

Ο Ματίας Ιγκλέσιας με τη σειρά του υπογράμμισε:

«Ανακάλυψα το More Than Football από τις περσινές δράσεις, όπου συμμετείχα με την ομάδα μου και ένιωσα ότι αυτός είναι ο πιο σημαντικός ρόλος που διαδραμάτισα κατά τη διάρκεια όλης της καριέρας μου. Είμαστε κάτι παραπάνω από το ποδόσφαιρο».