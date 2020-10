Βινάγκρε: Το «αντίο» στη Γουλβς (pic)

Ο αριστερός μπακ του Ολυμπιακού, μέσω του twitter, έστειλε το δικό του μήνυμα στη Γουλβς:

«Ήταν ένα υπέροχο ταξίδι τριών ετών, κατακτήσεων, επιτυχιών και μαθημάτων. Θέλω να ευχαριστήσω όσους συμμετείχαν σ' αυτό το πέρασμα τα τελευταία χρόνια. Ήταν χαρά μου να είμαι μέρος αυτής της ομάδας».

It’s been a wonderful journey, 3 years of conquers, success and learnings. I want to thank everyone that was involved in this passage on the past few years.

It has been a pleasure to be part of this pack

