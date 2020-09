Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε τον δανεισμό του Ουαγκέ στον ΠΑΟΚ

Από το βράδυ της Κυριακής βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη ο Μούσα Ουαγκέ προκειμένου να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στον ΠΑΟΚ.

Ο 22χρονος Σενεγαλέζος δεξιός μπακ θα υπογράψει στον Δικέφαλο του Βορρά με τη μορφή δανεισμού.

Μάλιστα η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε ήδη τον δανεισμό του στον ΠΑΟΚ για τη σεζόν 2020-2021, υπογραμμίζοντας στη σχετική ανακοίνωση ότι ο ελληνικός σύλλογος θα αναλάβει την κάλυψη του συμβολαίου του.

LATEST NEWS | Agreement with PAOK FC for the loan of @Moussa_WagueOff

