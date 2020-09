Υπογράφει και ανακοινώνεται από τον ΠΑΟΚ ο Τσόλακ! (pics)

Με ιδιωτική πτήση τσάρτερ, που έκλεισαν οι «ασπρόμαυροι» προκειμένου να κερδίσουν τη μάχη με το χρόνο, ο Κροάτης επιθετικός έφτασε το βράδυ της Κυριακής (20/09) στη συμπρωτεύουσα για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ.

Αφού ολοκληρωθούν όλες οι τυπικές διαδικασίες, ο Τσόλακ θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με την ομάδα του Δικεφάλου. Βέβαια, γίνεται αγώνας δρόμου από πλευράς ΠΑΟΚ, για την δήλωση του 27χρονου φορ στην ευρωπαϊκή λίστα (το dealine εκπνέει στις 22:00 της Δευτέρας 21/09) για τους αγώνες με την Κρασνοντάρ.

Πάντως οι Κροάτες δημοσίευσαν φωτογραφία, όπου ο Αντόνιο Τσόλακ υπογράφει το συμβόλαιο του με τον ΠΑΟΚ. Ετσι, το μόνο που απομένει είναι η επίσημη ανακοίνωση από πλευράς ΠΑΕ, η οποία δεν θα αργήσει να έρθει...

Antonio Mirko Colak from Rijeka to PAOK is a done deal!

Official confirmation by the Greek club in aprox one hour.

More exclusive photos from Thessaloniki. #Rijeka #PAOK #Colak #Transfers pic.twitter.com/aY41qOFCoW

— Ivan Žeželj (@izezelj) September 21, 2020