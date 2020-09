Παναθηναϊκός: Τρέλα για τις νέες φανέλες, εξαντλήθηκε και η πράσινη!

Οι «πράσινοι» έχουν αποκαλύψει τις δύο από τις τρεις εμφανίσεις τους για τη νέα αγωνιστική περίοδο, απομένει η 3η που θα είναι με ιδιαίτερο σχέδιο σε γκρίζα απόχρωση, ενώ, θα διατηρηθεί και η επετειακή φανέλα του συλλόγου.

Η λευκή εμφάνιση εξαντλήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας και αργότερα μέσα στην ημέρα ανανεώθηκαν τα κομμάτια για να μπορεί ο κόσμος μέσω του e-shop να την προμηθευτεί.

Περίπου μια μέρα μετά την αποκάλυψη της καταπράσινης φανέλας, εξαντλήθηκε και αυτή στο διαδικτυακό κατάστημα!

Panathinaikos three new shirts for 2020/21 season at the National Garden! Οι τρεις νέες φανέλες του Παναθηναϊκού για τη σεζόν 2020/21 στον Εθνικό Κήπο! #Panathinaikos #paofc20_21 #LikeGreensDo #Kappa pic.twitter.com/yZ9qvE2evV

— Panathinaikos F.C. (@paofc_) September 7, 2020