Παναθηναϊκός: Διατηρεί και την επετειακή του φανέλα (pics)

Οι «πράσινοι» θα έχουν ξανά τέσσερις εμφανίσεις και για την ποδοσφαιρική χρονιά 2020-2021, με τον κόσμο να περιμένει ν' αντικρίσει την 3η που θα είναι γκρίζα με ιδιαίτερο σχέδιο σε ό,τι αφορά το τριφύλλι.

Το πρωί της Τρίτης έγινε γνωστό πως θα υπάρχει και φέτος η επετειακή φανέλα, με την οποία οι οπαδοί είχαν... συστηθεί από την περασμένη αγωνιστική περίοδο.

Παναθηναϊκός: Αυτή είναι η νέα πράσινη φανέλα! (pics)

What does it bring you in mind? It will be also this year with us! • Τι σας θυμίζει? Και φέτος, μαζί μας! #Panathinaikos #paofc20_21 #LikeGreensDo #Kappa #Kit pic.twitter.com/O95ilD0gcF

— Panathinaikos F.C. (@paofc_) September 8, 2020