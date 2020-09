Παναθηναϊκός: Αυτή είναι η νέα πράσινη φανέλα! (pics)

Το «τριφύλλι» αφού νωρίτερα το πρωί έδωσε μια μικρή γεύση για την νέα πράσινη φανέλα των εντός έδρας αναμετρήσεων, με τις πολύ λεπτές διακριτικές λευκές ρίγες, πλέον έδωσε στη δημοσιότητα όλο το σχέδιο και τα χρώματα της εμφάνισης.

Το σκούρο πράσινο εναλάσσεται με λίγο πιο χαλαρό τόνο, ενώ, υπάρχει λεπτές λευκές ρίγες, όπως επίσης στο ίδιο χρώμα είναι και η λαιμόκοψη.

Η νέα φανέλα δεν θα μπορούσε να μην περάσει και από το γήπεδο της Λεωφόρου, όπως προανήγγειλε η ΠΑΕ στην ανάρτησή της στα social media...

Panathinaikos home shirt for 2020/21 season will make a stop at "Panathinaikon" stadium. Obviously, the last stop of our shirt couldn't be elsewhere than in our historical ground. Exactly like every day of a Panathinaikos fan who has a one and only destination every evening! pic.twitter.com/qbHHtS0MKD

— Panathinaikos F.C. (@paofc_) September 7, 2020