Ο Σισέ... παραπονέθηκε στον Παναθηναϊκό για τα γενέθλια! (pic)

Ο Γάλλος επιθετικός δεν βγάζει τους «πράσινους» από το μυαλό του, αφού πέρασε ορισμένες από τις καλύτερες ημέρες της καριέρας και της ζωής του στην Ελλάδα με την πράσινη φανέλα, όπου λατρεύτηκε από τους οπαδούς του «τριφυλλιού».

Ενίοτε δείχνει μέσω social media ότι δεν ξεχνάει τον Παναθηναϊκό κι όσα έζησε στο κλαμπ, αλλά ζήλεψε με την κίνηση της ΠΑΕ να ευχηθεί στον μεγάλο, Ρενέ Χένρικσεν, που έκλεισε τα 51 και συνεχίζει ακάθεκτος, έχοντας βγει νικητής από μια τεράστια περιπέτεια υγείας στο πρόσφατο παρελθόν.

«Ξεχάσατε τα δικά μου γενέθλια...» σχολίασε ο Σισέ στο post...

Rene Henriksen turns 51 today! All of us in Panathinaikos wish him happy birthday! #Panathinaikos #greenwishes pic.twitter.com/fSR3XfHL5U

— Panathinaikos F.C. (@paofc_) August 27, 2020