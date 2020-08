Στο Κατάρ ο Γκιγιέρμε, συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις της Αλ Σαντ με τον Ολυμπιακό!

Ο Γκιγιέρμε μετράει αντίστροφα για την μεταγραφή του στην Αλ Σαντ.

Ο 29χρονος αμυντικός μέσος όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος από το Κατάρ βρίσκεται ήδη στη Ντόχα προκειμένου να βάλει την υπογραφή του στο νέο πλουσιοπάροχο συμβόλαιο του.

Αξίζει να σημειωθεί ωστόσο πως ακόμη δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία ανάμεσα στους Καταριανούς και τον Ολυμπιακό όπως διευκρινίστηκε από την Αλ Σαντ. Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές συνεχίζονται και εκφράζεται η αισιοδοξία πως μέσα στις επόμενες ώρες θα γίνει το deal. Άλλωστε αυτό αποτελεί και επιθυμία του πρώην παίκτη της Λα Κορούνια που ταξίδεψε στο Εμιράτο.

Το συμβόλαιο του Γκιγιέρμε με τους πρωταθλητές Ελλάδα έληγε το καλοκαίρι του 2021.

