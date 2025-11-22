Σε 3 δόσεις θα διεξαχθεί η 11η αγωνιστική της κατηγορίας της Stoiximan Super League 1 με 2 αγώνες να είναι προγραμματισμένοι για το Σάββατο.

Το Σάββατο 22 Νοεμβρίου ξεκινά η 11η αγωνιστική της κατηγορίας της Stoiximan Super League 1. Πρώτο χρονικά παιχνίδι είναι αυτό του Αστέρα AKTOR με τον Παναιτωλικό στην Τρίπολη και το 2ο είναι το Ολυμπιακός - Ατρόμητος. Στο ματς του Καραϊσκάκη θα ντεμπουτάρει ο Κέρκεζ.

Από την υπόλοιπη αγωνιστική την Κυριακή 23 Νοεμβρίου σε πρώτο πλάνο θα είναι το ΑΕΚ - Άρης με σέντρα στις 21.00. Η αγωνιστική κλείνει τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου με τους αγώνες Βόλος - Λεβαδειακός και ΑΕΛ Novibet - ΟΦΗ.

Το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League 1

Σάββατο 22 Νοεμβρίου

19.30: Αστέρας AKTOR - Παναιτωλικός (NS PRIME)

20.00: Ολυμπιακός - Ατρόμητος (CS1HD)

Κυριακή 23 Νοεμβρίου

17.00: Πανσερραϊκός - Παναθηναϊκός (NS2HD)

19.00: ΠΑΟΚ - Κηφισιά (NS PRIME)

21.00: ΑΕΚ - Άρης (CS1HD)

Δευτέρα 24 Νοεμβρίου

18.00: Βόλος - Λεβαδειακός (CS2HD)

20.00: ΑΕΛ Novibet - ΟΦΗ (CS1HD)