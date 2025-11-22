Stoiximan Super League 1: Σέντρα στην 11η αγωνιστική με τα ματς Αστέρας - Παναιτωλικός και Ολυμπιακός - Ατρόμητος
Το Σάββατο 22 Νοεμβρίου ξεκινά η 11η αγωνιστική της κατηγορίας της Stoiximan Super League 1. Πρώτο χρονικά παιχνίδι είναι αυτό του Αστέρα AKTOR με τον Παναιτωλικό στην Τρίπολη και το 2ο είναι το Ολυμπιακός - Ατρόμητος. Στο ματς του Καραϊσκάκη θα ντεμπουτάρει ο Κέρκεζ.
Από την υπόλοιπη αγωνιστική την Κυριακή 23 Νοεμβρίου σε πρώτο πλάνο θα είναι το ΑΕΚ - Άρης με σέντρα στις 21.00. Η αγωνιστική κλείνει τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου με τους αγώνες Βόλος - Λεβαδειακός και ΑΕΛ Novibet - ΟΦΗ.
Το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League 1
Σάββατο 22 Νοεμβρίου
19.30: Αστέρας AKTOR - Παναιτωλικός (NS PRIME)
20.00: Ολυμπιακός - Ατρόμητος (CS1HD)
Κυριακή 23 Νοεμβρίου
17.00: Πανσερραϊκός - Παναθηναϊκός (NS2HD)
19.00: ΠΑΟΚ - Κηφισιά (NS PRIME)
21.00: ΑΕΚ - Άρης (CS1HD)
Δευτέρα 24 Νοεμβρίου
18.00: Βόλος - Λεβαδειακός (CS2HD)
20.00: ΑΕΛ Novibet - ΟΦΗ (CS1HD)
