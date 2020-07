Αυτό είναι το νέο ιατρικό επιτελείο του ΠΑΟΚ

Μετά την αποχώρηση του Ευθύμη Παπασούλη οι «ασπρόμαυροι» αναζητούσαν στελέχη για το ιατρικό επιτελείο της ομάδας.

Αλλάζοντας φιλοσοφία ο ΠΑΟΚ θα λειτουργεί από εδώ και στο εξής με τρεις επικεφαλής καθηγητές, που θα έχουν την επίβλεψη όλων των σοβαρών προβλημάτων και τραυματισμών, ενώ σ’ ότι αφορά την καθημερινότητα της ομάδας επιστρέφει ύστερα από τέσσερα χρόνια ο Γιάννης Ράλλης μαζί με έναν ακόμη συνεργάτη του.

Πιο αναλυτικά η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ αναφέρει:

Η νέα σεζόν φέρνει αλλαγές στο αγωνιστικό τμήμα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και μία από αυτές.

Ο καθηγητής της Β’ Πανεπιστημιακής Ορθοπαιδικής Κλινικής του νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς«, Περικλής Παπαδόπουλος και οι αναπλητρωτές καθηγητές Ιωάννης Γιγής και Κωνσταντίνος Δίτσιος, θα είναι οι επικεφαλής του ιατρικού επιτελείου της ομάδας μας.

Υπεύθυνος για τη λειτουργία του αγωνιστικού τμήματος, αναλαμβάνει ένας παλιός γνώριμος του Συλλόγου, ο Γιάννης Ράλλης, με συνεργάτη τον Θεοχάρη Κυριακίδη.

Το Who is who του νέου ιατρικού επιτελείου

Περικλής Παπαδόπουλος

Ο καθηγητής Περικλής Παπαδόπουλος είναι ο Διευθυντής της Β Ορθοπαιδικής Κλινικής Α.Π.Θ. του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ.Γεννηματάς». Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του ΑΠΘ, πήρε ειδικότητα Ορθοπαιδικού Χειρούργού, το 2000 ολοκλήρωσε το διδακτορικό του και από το 2018 διευθύνει την Ορθοπαιδική Κλινική του ΑΠΘ. Στο ενεργητικό του μετρά πληθώρα δημοσιεύσεων εργασιών και συγγραμμάτων.

Ιωάννης Γιγής

Ο αναπληρωτής καθηγητής Ιωάννης Γιγής αποφοίτησε κι αυτός από την Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ., με ειδικότητα στην Ορθοπαιδική, ενώ έκανε διδακτορική διατριβή πάνω στις αλλοιώσεις του αρθρικού υμένα του γόνατος σε ασθενείς πάσχοντες από εκφυλιστική οστεοαρθρίτιδα. Διατηρεί τη θέση του από τον Δεκέμβριο του 2016, ενώ παράλληλα διατηρεί το δικό του ιδιωτικό ιατρείο, έχοντας παράλληλα και πλούσια χειρουργική δραστηριότητα, ενώ κι αυτός μετρά πολλές δημοσιεύσεις.

Κωνσταντίνος Δίτσιος

Ένας ακόμη απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ., ο Κωνσταντίνος Δίτσιος είναι ο έτερος αναπληρωτής καθηγητής της Ορθοπαιδικής του ΑΠΘ. Έκανε το μεταπτυχιακό στο Washington University στο Άνω Άκρο, συμμετέχει ενεργά σε όλες τις κλινικές και επιστημονικές δραστηριότητες της Κλινικής, ενώ έχει στο βιογραφικό του και την ιατρική διεύθυνση του Τομέα Συμπλεγμάτων της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων, Αθήνα 2004. Έχει κι αυτός στο ενεργητικό του συγγράμματα κι επιστημονικές εργασίες.

Ιωάννης Ράλλης

Ένας παλιός γνώριμος επιστρέφει στον Δικέφαλο. Ο Ιωάννης Ράλλης, που έχει διατελέσει γιατρός της ομάδας από το 2008 μέχρι το 2014, είναι απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. με ειδίκευση στην Ορθοπαιδική Χειρουργική. Έχει κάνει εξειδίκευση στην Αρθροσκοπική Χειρουργική στην Ορθοπαιδική Κλινική του Νοσοκομείου St.Ann Hospital στο Χέρνε της Γερμανίας, ενώ από το 2008 δουλεύει ιδιωτικά, όντας και Επιστημονικός Συνεργάτης της Β Ορθοπαιδικής Κλινικής του Α.Π.Θ».