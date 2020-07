Oλυμπιακός: «Ο Μαρτίνς και οι συνεργάτες του με το 45ο» (pic)

Ο Πέδρο Μαρτίνς πήρε το πρώτο του πρωτάθλημα στην Ελλάδα με τον Ολυμπιακό και φυσικά δίπλα του είχε τους συνεργάτες του που τον βοήθησαν κατά τη διάρκεια της σεζόν.

Οι... ερυθρόλευκοι με ανάρτηση τους αποθέωσαν το προπονητικό team.

Ο Πέδρο Μαρτίνς και οι συνεργάτες του, με το 45ο στα χέρια! / @CoachPMartins and his assistants with the trophy#Olympiacos #Olympiacos45 #GreekChampions #Champions #Martins #Slgr #Portugal #Football #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/yyI6e6EcOv

