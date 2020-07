H ξεχωριστή βαθμολογία των play off και των play out

ΟΚ, διαφορετικά θα αγωνιζόντουσαν κάποιες ομάδες εάν δεν... κουβαλούσαν την βαθμολογία από την κανονική διάρκεια της σεζόν. Το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό. Αλλά έχει το ενδιαφέρον του να δούμε τι έκαναν μόνο σε αυτή την διαδικασία των play off και των play out οι ομάδες. Πόσους βαθμούς συγκέντρωσαν αποκλειστικά σε αυτά τα 10 ματς (σε ότι έχει να κάνει με τα play off) και τα 7 ματς (σε ότι έχει να κάνει με τα play out).

Γιατί σίγουρα προκαλεί έκπληξη ότι ο ΟΦΗ για παράδειγμα δεν νίκησε ούτε ένα ματς! Για την ακρίβεια στους 10 αγώνες είχε μόλις δύο ισοπαλίες. Η ότι ο αδιάφορος Αστέρας Τρίπολης στα play out δεν γνώρισε την ήττα σε 7 αγώνες (3 νίκες, 4 ισοπαλίες).

Η βαθμολογία των play off μόνο στα 10 ματς

Ολυμπιακός 25 βαθμούς (8-1-1 και 21-7 γκολ) ΑΕΚ 18 βαθμούς (5-3-2 και 17-10 γκολ) ΠΑΟΚ 14 βαθμούς (3-5-2 και 8-6 γκολ) Παναθηναϊκός 14 βαθμούς (3-5-2 και 8-9 γκολ) Αρης 8 βαθμούς (2-2-6 και 10-19 γκολ) ΟΦΗ 2 βαθμούς (0-2-8 και 8-21 γκολ)

Οπως βλέπετε, ο ΟΦΗ δεν άντεξε στην διαδικασία των play off. Εγινε ουσιαστικά σάκος του μποξ για τις υπόλοιπες ομάδες, δεν πήρε ούτε ένα ματς και το κοντέρ στην άμυνα έγραψε 21 γκολ!

Ο ΠΑΟΚ από τους διαθέσιμους 30 βαθμούς των play off δεν πήρε ούτε τους μισούς (14) με την Τούμπα να αποτελεί «πληγή» μιας και δεν σκόραρε ούτε στον Ολυμπιακό, ούτε στην ΑΕΚ, ούτε στον Παναθηναϊκό αλλά ούτε και στον Αρη!

Η βαθμολογία των play out μόνο στα 7 ματς

Αστέρας Τρίπολης 13 βαθμούς (3-4-0 και 11-5 γκολ) Παναιτωλικός 12 βαθμούς (3-3-1 και 10-6 γκολ) Πανιώνιος 12 βαθμούς (3-3-1 και 4-3 γκολ) Ατρόμητος 10 βαθμούς (2-4-1 και 10-7 γκολ) Λαμία 8 βαθμούς (1-5-1 και 4-3 γκολ) Ξάνθη 6 βαθμούς (1-3-3 και 4-5 γκολ) ΑΕΛ 6 βαθμούς (1-3-3 και 4-9 γκολ) Βόλος 5 βαθμούς (1-2-4 και 4-12 γκολ)

Παναιτωλικός και Πανιώνιος που πάλευαν για την κατηγορία σχεδόν αρίστευσαν. Η μεγάλη διαφορά έγινε στο μεταξύ τους ματς. Το μοναδικό που έχασε ο Πανιώνιος από τα εφτά που έδωσε στα play out. Εάν είχε πάρει ακόμα και την ισοπαλία η τελική βαθμολογία θα ήταν διαφορετική.

Ο Βόλος όπως φάνηκε μάλλον τα παράτησε στα play out κάνοντας μόνο μία νίκη (την πρώτη αγωνιστική κόντρα στην Ξάνθη) σε αντίθεση με τον Αστέρα Τρίπολης και τον Ατρόμητο που έδωσαν την δική τους μάχη για την 7η θέση στην τελική βαθμολογία.