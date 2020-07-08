Καρέρα: «Κάναμε ένα ακόμα βηματάκι μπροστά»
Ο Μάσιμο Καρέρα αναφέρθηκε στο βαθμολογικό προβάδισμα που έχει η ΑΕΚ έναντι του ΠΑΟΚ για την διασφάλιση της 2ης θέσης μέσω των play offs της Σούπερ Λιγκ.
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Ο Μάσιμο Καρέρα αναφέρθηκε στο βαθμολογικό προβάδισμα που έχει η ΑΕΚ έναντι του ΠΑΟΚ για την διασφάλιση της 2ης θέσης μέσω των play offs της Σούπερ Λιγκ.