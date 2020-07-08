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Καρέρα: «Κάναμε ένα ακόμα βηματάκι μπροστά»

Καρέρα: «Κάναμε ένα ακόμα βηματάκι μπροστά»

Καρέρα: «Κάναμε ένα ακόμα βηματάκι μπροστά»

Ο Μάσιμο Καρέρα αναφέρθηκε στο βαθμολογικό προβάδισμα που έχει η ΑΕΚ έναντι του ΠΑΟΚ για την διασφάλιση της 2ης θέσης μέσω των play offs της Σούπερ Λιγκ.

Ο Μασίμο Καρέρα είπε στη NOVA για:
 
Το ματς με τον ΟΦΗ: Διαχειριστήκαμε καλά τον αγώνα. Ίσως στο πρώτο μέρος δώσαμε περισσότερες πρωτοβουλίες στον αντίπαλο όμως στο β' δεν αφήσαμε χώρο στον αντίπαλο και είχαμε φάσεις.
 
Τα γκολ: Εμείς θέλουμε να κερδίζουμε. Δεν έχει σημασία το πως σκοράρουμε.
 
Τον ΠΑΟΚ: Έχουμε κάνει ένα βήμα ακόμα μπροστά. Ένα μικρό βηματάκι μπροστά. Όμως δεν πρέπει να αφήσουμε κανένα περιθώριο.

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