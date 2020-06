Η A Bola τόνιζε στον τίτλο και το κείμενό της πως το γκολ αυτό είναι ο... ύμνος του συλλογικού και ομαδικού ποδοσφαίρου.

Να θυμίσουμε ξανά πως το γκολ του Ελ Αραμπί προήλθε με 22 πάσες, σε 1' 12'' και με την συμμετοχή και των 11 παικτών ! Η πορτογαλική εφημερίδα μάλιστα είχε και ποστάρισμα με βίντεο από το τέρμα αυτό του Μαροκινού στο Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός.

What a goal! 66 seconds, 22 passes, 11 players. A masterpiece of a goal from @CoachPMartins' Olympiacos in the Athens Derby vs. Panathinaikos PedroMartins Olympiacos Masterpiece Goal Together Art pic.twitter.com/HNzzhXs0d8

Empower Sports (@EmpowerSportsHQ) June 22, 2020