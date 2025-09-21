Τρία παιχνίδια έχει δώσει φέτος στην Super League ο Παναθηναϊκός και στα τρία έχει δεχθεί γκολ μετά το 85' με συνέπεια να «πετάξει» έτσι 5 βαθμούς.

Μετά από τρεις αγώνες στην φετινή Super League (η αναμέτρηση με τον ΟΦΗ είχε αναβληθεί λόγω των αγώνων με την Σάμσουνσπορ), ο Παναθηναϊκός έχει κάνει κάκιστο ξεκίνημα καθώς μετράει 2 ισοπαλίες και 1 ήττα. Οι «πράσινοι» αρχικά του Ρουί Βιτόρια και πλέον του Χρήστου Κόντη δεν μπορούν στα τρία αυτά ματς να κρατήσουν ένα αποτέλεσμα.

Για την ακρίβεια και στα τρία έχουν δεχθεί γκολ μετά το 85'. Αυτό μαθηματικά αντιστοιχεί σε απώλεια 5 βαθμών, αν είχαν καταφέρει να κρατήσουν στην άμυνα το αποτέλεσμα. Δεν το έκαναν με συνέπεια μετά και το 1-1 με Ολυμπιακό να βρίσκονται στην 12η θέση με μόλις 2 βαθμούς.

Δεν κράτησαν τη νίκη με Λεβαδειακό

Η αρχή έγινε στην πρεμιέρα τους στο φετινό πρωτάθλημα και συγκεκριμένα στην αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό στην Λεωφόρο για την 2η αγωνιστική. Οι «πράσινοι» κατάφεραν στο ματς αυτό να προηγηθούν με ωραίο γκολ του Τζούρισιτς μόλις στο 1', να χάσουν μεγάλες ευκαιρίες με αποκορύφωμα τα δοκάρια του Τσέριν και του Τουμπά, αλλά δεν πήραν το τρίποντο. Και δεν το πήραν γιατί στο 86' ο Βέρμπιτς πλήγωσε την πρώην του ομάδα και με ένα όμορφο γκολ έκανε το 1-1, σκορ το οποίο έμεινε ως το τέλος με συνέπεια ο Παναθηναϊκός να ξεκινήσει με γκέλα.

Ακόμα χειρότερα με Κηφισιά

Στο Πανθεσσαλικό και στην αναμέτρηση με την Κηφισιά τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό πήγαν ακόμα χειρότερα από ότι στην Λεωφόρο κόντρα στον Λεβαδειακό. Οι παίκτες του Βιτόρια αν και βρέθηκαν πίσω στο σκορ μόλις στο 7', κατάφεραν με δύο γκολ του Σφιντέρσκι στο 15' και 53' να πάρουν το προβάδισμα. Ένα προβάδισμα που όχι μόνο δεν κράτησαν καθώς ο Παντελίδης ισοφάρισε στο 79', αλλά γνώρισαν και την ήττα με τον Ούγκο Σόουζα στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων να διαμορφώνει το τελικό 3-2 για την ομάδα των βορείων προαστείων.

Τρίτωσε το κακό με Ολυμπιακό

Το κακό για τον Παναθηναϊκό τρίτωσε στο τρίτο παιχνίδι που έχει δώσει ως τώρα για το πρωτάθλημα. Απέναντι στον «αιώνιο» αντίπαλο Ολυμπιακό, οι παίκτες του Χρήστου Κόντη προηγήθηκαν στο 48' με τον Ντέσερς που εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο το κλέψιμο και την ασίστ του Μπακασέτα. Το «τριφύλλι» έδειχνε να κρατάει το προβάδισμα παρότι οι Πειραιώτες πίεζαν ασφυκτικά, αλλά στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Ελ Καμπί μετά από ασίστ του Ταρέμι νίκησε τον Ντραγκόφσκι διαμορφώνοντας το τελικό 1-1.

Τα γκολ που δέχθηκε ο Παναθηναϊκός μετά το 85'

2η αγωνιστική: Παναθηναϊκός – Λεβαδειακός 1-1 (86' Βέρμπιτς)

3η αγωνιστική: Κηφισιά – Παναθηναϊκός 3-2 (90+4' Σόουζα)

4η αγωνιστική: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 1-1 (90+2' Ελ Καμπί)