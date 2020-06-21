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Highlights: ΠΑΟΚ-ΟΦΗ 3-1

Highlights: ΠΑΟΚ-ΟΦΗ 3-1

Δείτε τα τέσσερα γκολ και τις καλύτερες στιγμές από το ΠΑΟΚ-ΟΦΗ 3-1.

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε του ΟΦΗ με 3-1 στην Τούμπα. Δείτε τις καλύτερες στιγμές από την αναμέτρηση. 

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