Ολυμπιακός: Ο Μαρτίνς επανέφερε στην αποστολή τον Σεμέδο
Ο Πέδρο Μαρτίνς έχει τον Ρούμπεν Σεμέδο στην αποστολή για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, απ' όπου απουσιάζει όπως αναμενόταν ο Βαλμπουενά λόγω της σύσπασής του.
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Ο Πέδρο Μαρτίνς έχει τον Ρούμπεν Σεμέδο στην αποστολή για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, απ' όπου απουσιάζει όπως αναμενόταν ο Βαλμπουενά λόγω της σύσπασής του.