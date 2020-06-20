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Ολυμπιακός: Ο Μαρτίνς επανέφερε στην αποστολή τον Σεμέδο

Ολυμπιακός: Ο Μαρτίνς επανέφερε στην αποστολή τον Σεμέδο

Ολυμπιακός: Ο Μαρτίνς επανέφερε στην αποστολή τον Σεμέδο

Ο Πέδρο Μαρτίνς έχει τον Ρούμπεν Σεμέδο στην αποστολή για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, απ' όπου απουσιάζει όπως αναμενόταν ο Βαλμπουενά λόγω της σύσπασής του.

Για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό ο Πέδρο Μαρτίνς ανακοίνωσε την αποστολή του.
 
Σε αυτήν είναι εκτός ο Βαλμπουενά που είχε το γνωστό πρόβλημα. Εντός αποστολής ξανά ο Ρούμπεν Σεμέδο. Η αποστολή του Πορτογάλου: Σα, Αλέν, Τζολάκης, Ομάρ Ελαμπντελαουί, Γκασπάρ, Τοροσίδης, Παπαδόπουλος, Σεμέδο, Μπα, Σισέ, Τσιμίκας, Καφού, Καμαρά, Μπουχαλάκης, Γκιγιέρμε, Ραντζέλοβιτς, Μασούρας, Λοβέρα, Μπρούνο, Φορτούνης, Χασάν και Ελ Αραμπί.

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