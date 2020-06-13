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Φαντ' Σιπ: Εμφανώς μαυρισμένος βλέπει το Ατρόμητος - Λαμία

Φαντ' Σιπ: Εμφανώς μαυρισμένος βλέπει το Ατρόμητος - Λαμία

Φαντ' Σιπ: Εμφανώς μαυρισμένος βλέπει το Ατρόμητος - Λαμία

Ο Ολλανδός ομοσπονδιακός εκλέκτορας βρέθηκε στο Περιστέρι για το παιχνίδι Ατρόμητος - Λαμία και ήταν εμφανώς μαυρισμένος.

Δείτε πιο κάτω το βίντεο με τον Τζον Φαντ' Σιπ στο γήπεδο Περιστερίου...

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