Φαντ' Σιπ: Εμφανώς μαυρισμένος βλέπει το Ατρόμητος - Λαμία

Δείτε πιο κάτω το βίντεο με τον Τζον Φαντ' Σιπ στο γήπεδο Περιστερίου...
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Ο Ολλανδός ομοσπονδιακός εκλέκτορας βρέθηκε στο Περιστέρι για το παιχνίδι Ατρόμητος - Λαμία και ήταν εμφανώς μαυρισμένος.
Δείτε πιο κάτω το βίντεο με τον Τζον Φαντ' Σιπ στο γήπεδο Περιστερίου...