ΑΕΚ: Η «κιτρινόμαυρη» πληρότητα στα χαφ!

Επειδή σε ένα ρόστερ μιας ομάδας δεν προκύπτουν μόνο ανάγκες, αλλά υπάρχουν και θέσεις που έχουν πολλές καλές επιλογές με αποτέλεσμα να μην... παίρνει άλλη προσθήκη, οφείλουμε να εστιάσουμε στο ρεπορτάζ (και) σε αυτές τις περιπτώσεις. Ασχοληθήκαμε με τα στόπερ όπου αφήσαμε στην άκρη τις απόψεις για να δώσουμε τα δεδομένα από τις αποφάσεις προπονητή και τεχνικού διευθυντή στην κουβέντα που είχαν με τη διοίκηση. Κι αν για τους κεντρικούς αμυντικούς υποστηρίζει κανείς ότι θα μπορούσε να γίνει κάτι καλύτερο, απόψεις είναι αυτές, για τα χαφ δύσκολα μπορεί να το πει κανείς...

Διότι αντικειμενικά στην ΑΕΚ και το δυναμικό της στο ποδοσφαιρικό τμήμα σχετικά με τις περιπτώσεις παικτών που αγωνίζονται στα χαφ είναι επιβεβαιωμένο, ότι αν δεν προκύψει κάποια αποχώρηση – πώληση – απομάκρνυση, υπάρχει πληρότητα! Κάτι που προκύπτει από το γεγονός ότι υφίσταται μίνιμουμ πέντε επιλογές δυνατές για να χρησιμοποιηθούν όλοι σαν βασικοί σε ένα σχήμα είτε με δυο παίκτες στον άξονα της μεσαίας γραμμής είτε με τρεις (ανάλογα αν επιλεχθεί το 4-2-3-1, ή το 4-3-3 και το 3-5-2).

Μαζί θα δούμε τι ισχύει με κάθε έναν από τους παίκτες που έχει για να υπολογίζει στο ρόστερ ο Μάσιμο Καρέρα και τους πιστεύει ανεξάρτητα με το ποιος είναι διαθέσιμος σε κάθε παιχνίδι. Υπάρχουν δεδομένα εκείνοι που έχουν ένα κλικ κερδίσει περισσότερο την εμπιστοσύνη του και οι ππεριπτώσεις αυτές που του έχουν αποδείξει ότι είναι ικανοί να τον βοηθήσουν και να διεδικήσουν φανέλα βασικού ακόμη και αν είναι όλοι στο 100%. Τα χαφ είναι οι θέσεις που προκαλούν τον μεγαλύτερο και πιο ευχάριστο πονοκέφαλο για τον Ιταλό προπονητή...

Η ξεχωριστή υπόθεση για αρχή είναι αυτή του Νταμιάν Σιμάνσκι. Εδώ θα πρέπει να περιμένουμε να ολοκληρωθεί η διαδικασία απόκτησης του Πολωνού μέσου η οποία είναι σε εξέλιξη και σύμφωνα με όσα αναφέρει το ρεπορτάζ δύναται να είναι και το πρώτο deal της ΑΕΚ για τη νέα σεζόν αφού όλοι έχουν συναποφασίσει να μείνει ο ποδοσφαιριστής στην Ένωση και απομένουν τα επίσημα για να γίνει όπως έχουμε σημειώσει στο gazzetta.gr. Γι' αυτό άλλωστε υπάρχει ήδη συμφωνία μαζί του για τα επόμενα τέσσερα χρόνια που θα του αποφέρει συνολικά κέρδη κοντά στα 2 εκατ. ευρώ (κάτι λιγότερο για την ακρίβεια)!

Από κει και πέρα υπάρχει ο ανεβασμένος και σούπερ Νέναντ Κρίστισιτς ο οποίος έχει την... ταμπέλα «απαραίτητος» για το αγωνιστικό πρότζεκτ που 'χει στο μυαλό του ο Μάσιμο Καρέρα. Άλλωστε από την ημέρα που ανέλαβε τη τεχνική ηγεσία της ΑΕΚ ο Ιταλός τεχνικός, είναι αλήθεια ότι, γνωρίσαμε τον πραγματικό Σέρβο χαφ και τις δυνατότητές του, εκείνες που ξεχώρισαν με τον Ερυθρό Αστέρα και τον είχαν στείλει Ιταλία και μετά στην Ένωση...

Φυσικά υπάρχει και το... παλιό δίδυμο των Αντρέ Σιμόες και Κώστα Γαλανόπουλου. Ο πρώτος συνιστά τον υπαρχηγό της ΑΕΚ όπου σε επίπεδο ρόλου κόφτη είναι απ' τους ικανότερους στο πρωτάθλημα και καταφέρνει να βγάζει εκτός παιχνιδιού το οποιοδήποτε δυνατό επιθετικό ατού (στον άξονα) του αντιπάλου. Και ο «Γαλανό» όπου συνεχίζει να κερδίζει πόντους (μένει πίσω τούτη και μόνο τη περίοδο λόγω τραυματίσμου) με την εξέλιξή του και το παιχνίδι του όπως αποδείχθηκε και επιβεβαιώθηκε για όλους (και) από την παρουσία του στην Εθνική μας.

Last but not least: Ανέλ Σαμπανάτζοβιτς... Ο Βόσνιος κεντρικός μέσος που είναι πλέον 21 ετών απέδειξε με το... καλημέρα ότι μπορεί να αποτελέσει σημαντική επιλογή που δύναται να εξελιχθεί ακόμη και σε βασική στο αμέσως επόμενο διάστημα. Καλό κορμί, δυνατός στον αέρα, με καλή μεταβίβαση και σωστές τοποθετήσεις και τακτική ανταπόκριση. Στοιχεία που διέκρινε ο Μάσιμο Καρέρα και γι' αυτό του έδωσε ευκαιρίες με τη βασική ενδεκάδα αλλά και από τον πάγκο αν και πρόκειται για το πέμπτο χαφ στη σχετική λίστα του «κιτρινόμαυρου» ρόστερ!

Απ' ότι φαίνεται στην ΑΕΚ δεν ψάχνουν για αντικατάσταση κάποιου εκ των παραπάνω ποδοσφαιριστών εκτός βέβαια αν προκύψει πώληση ή οτιδήποτε άλλο. Επιδίωξη για απομάκρυνση δεν υφίσταται δεδομένα, ενώ και οι φήμες που ήθελαν τον Σιμόες να βρίσκεται στην transfer list της Ένωσης διαψεύστηκαν με κατηγορηματικό τρόπο τη στιγμή που και ο ίδιος ο υπαρχηγός ενημερώθηκε από τον Ίλια Ίβιτς ότι δεν υπάρχει καμία βάση αλήθειας σε όσα υποστηρίχθηκαν...

Στις παραπάνω επιλογές δεν πρέπει να ξεχνάμε και τον... μπαλαντέρ Μάνταλο. Αναφέρεται ως τέτοιος διότι σε μια διάταξη 3-5-2 εκεί θα χρησιμοποιηθεί, στα χαφ, στον άξονα κοινώς, ενώ ανάλογα με την εξέλιξη μιας αναμέτρησης και την ανάγκη για επιπλέον δημιουργικό ποδοσφαιριστή στα χαφ, δύναται να ανταποκριθεί και ως εσωτερικός χαφ στο 4-3-3 αλλά και ως δεύτερος στο 4-2-3-1. Πρόκειται για κάτι που έχει συμβεί και στο παρελθόν (και) στις δυο τακτικές προσεγγίσεις είτε με τον Καρέρα είτε με άλλον στον πάγκο της ΑΕΚ...