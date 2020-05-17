ΌΛΑ ΤΑ LIVESCORE
TOP ΑΓΩΝΕΣ
  • TOP ΑΓΩΝΕΣ
  • PREMIER LEAGUE
  • LALIGA SANTANDER
  • SERIE A
  • BUNDESLIGA
  • SÜPER LIG
  • PREMIER LEAGUE

ΑρχικήΠοδόσφαιροSuperleague 1Ολυμπιακός
ΔΕΙΤΕ ΤΑ LIVE
Τοροσίδης: «Χωρίς φόβο θα κοινωνήσω την Κυριακή»

Τοροσίδης: «Χωρίς φόβο θα κοινωνήσω την Κυριακή»

Τοροσίδης: «Χωρίς φόβο θα κοινωνήσω την Κυριακή»

Ο Βασίλης Τοροσίδης δεν δίστασε να πει ότι θα κοινωνήσει κανονικά αυτήν την Κυριακή, παρά τον φόβο που υπάρχει στους πιστούς για τον κορονοϊό.

Σε σχετική ερώτηση από το «ΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ» ο Βασίλης Τοροσίδης απάντησε: 

«Την Κυριακή που ανοίγουν οι εκκλησίες θα κοινωνήσω χωρίς κανένα φόβο διότι πιστεύω στη Θεία Κοινωνία που είναι Σώμα και Αίμα Χριστού».

Tags

Περισσοτερα Αρθρα

Ποδόσφαιρο

Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς: Μεταφέρουν σε άλλη τοποθεσία το άγαλμα

Ποδόσφαιρο

Μπορούσια Ντόρτμουντ: Tέλος η σεζόν για τον Ζαγκαντού

Ποδόσφαιρο

Ο Κριστιάνο χτίζει έπαυλη 7 εκατ. για την απόσυρσή του

Ποδόσφαιρο

Κορονοϊός – Serie A: Επιθεώρηση σε Λάτσιο και Νάπολι για τυχόν παραβάσεις στις προπονήσεις

Ποδόσφαιρο

Μπαρτσελόνα - Παρί Σεν Ζερμέν: Τρία χρόνια μετά η UEFA παραδέχθηκε την αποτυχία του Αϊτεκίν

Ποδόσφαιρο

Η Bundesliga επέστρεψε με πολλά γκολ και μεγάλες στιγμές (vids)