Τοροσίδης: «Χωρίς φόβο θα κοινωνήσω την Κυριακή»

Σε σχετική ερώτηση από το «ΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ» ο Βασίλης Τοροσίδης απάντησε:
«Την Κυριακή που ανοίγουν οι εκκλησίες θα κοινωνήσω χωρίς κανένα φόβο διότι πιστεύω στη Θεία Κοινωνία που είναι Σώμα και Αίμα Χριστού».
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Ο Βασίλης Τοροσίδης δεν δίστασε να πει ότι θα κοινωνήσει κανονικά αυτήν την Κυριακή, παρά τον φόβο που υπάρχει στους πιστούς για τον κορονοϊό.
Σε σχετική ερώτηση από το «ΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ» ο Βασίλης Τοροσίδης απάντησε:
«Την Κυριακή που ανοίγουν οι εκκλησίες θα κοινωνήσω χωρίς κανένα φόβο διότι πιστεύω στη Θεία Κοινωνία που είναι Σώμα και Αίμα Χριστού».