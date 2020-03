ΠΑΟΚ: Αυτά είναι τα είδωλα της ιστορίας μας (pic)

Στο διάστημα της παγκόσμιας καραντίνας, λόγω της εξάπλωσης του κορονοϊού, έχουν δημιουργηθεί διάφορα challenge, στη λογική του #menoumespiti, με την συμμετοχή ομάδων και αθλητών.

Οι ομάδες προσπαθούν να αξιοποιήσουν τον ελεύθερο χρόνο τους και τελευταία υπάρχει το challenge που ξεκίνησε η πολωνική Γιαγκελόνια -μέσω του twitter- ζητώντας από τις ομάδες να επιλέξουν τα τέσσερα μεγάλα ποδοσφαιρικά είδωλα της ιστορίας τους.

Ο ΠΑΟΚ αποδέχθηκε το challenge και επέλεξε κατά σειρά:

1. Κούδας

2. Σαράφης

3. Ιωσηφίδης

4. Βιεϊρίνια

Οι «ασπρόμαυροι», στέλνοντας τις ευχές τους προς την πολωνική ομάδα, έδωσαν συνέχεια στο challenge επιλέγοντας τέσσερις ομάδες (Παρτιζάν, ΛΑ Γκάλαξι, Λίβερπουλ και Λέιτον Όριεντ) να απαντήσουν με τη σειρά τους.

Hey @Jagiellonia1920

We hope your fans and everyone in Poland are well and staying safe - our thoughts are with you as we fight this battle together.

Here are our 4 idols:

Koudas

Sarafis

Iosifidis

Vieirinha

We nominate: @FKPartizanBG @LAGalaxy @LFC @leytonorientfc

— PAOK FC / ΠAOK (@PAOK_FC) March 24, 2020