Οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ γνώριζαν, προτού παρθεί η απόφαση για γενική απαγόρευση των προπονήσεων ως τις 27 Μαρτίου, εξαιτίας της εξάπλωσης του COVID-19, ότι το ρεπό τους έληγε σήμερα και πως το πρωί της Πέμπτης (19/3) θα έπρεπε να επιστρέψουν στις προπονήσεις.

Κάτι τέτοιο, ασφαλώς, δεν πρόκειται να συμβεί!

Η καραντίνα συνεχίζεται και για τους παίκτες του ΠΑΟΚ, που ενημερώθηκαν την Τετάρτη (18/3) πως οι ατομικές προπονήσεις θα συνεχιστούν τουλάχιστον μέχρι και τη Δευτέρα (23/3).

Μάλιστα, οι «ασπρόμαυροι» ανάρτησαν στον επίσημο λογαριασμό τους στο Twitter ένα βίντεο από το ατομικό πρόγραμμα που ακολουθεί ο Χοσέ Μαουρίσιο στον κήπο του σπιτιού του.

Personal trainings will go on until Monday. Keep calm & #StayAtHome pic.twitter.com/g5xZ1PQCj8

— PAOK FC / ΠAOK (@PAOK_FC) March 18, 2020