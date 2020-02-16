Παναθηναϊκός: Με Βαγιαννίδη, Κολοβέτσιο και Αποστολάκη

Οι 11 που ξεκινούν για τους «πράσινους»: Διούδης, Κολοβέτσιος, Χατζηθεοδωρίδης, Αποστολάκης, Πούγγουρας, Δώνης, Ζαχίντ, Χατζηγιοβάνης, Κουρμπέλης, Βαγιαννίδης, Μακέντα
Στον πάγκο: Ξενόπουλος, Μπουζούκης, Αγιούμπ, Νατζ, Ανουάρ, Νούνες, Καμπετσής
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -vs
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ -
ΞAΝΘΗ -vs
ΛΑΜΙΑ -
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ -vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -
ΑΡΗΣ -vs
ΑΕΚ -
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -vs
ΑΕΚ -
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ -vs
ΤΟΤΕΝΑΜ -
ΑΡΣΕΝΑΛ -vs
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ -
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΘΕΛΤΑ -
ΚΟΛΩΝΙΑ -vs
ΜΠAΓΕΡΝ -
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ -vs
ΜΠΡΕΣΙΑ -
TEAM GIANNIS -vs
TEAM LEBRON -
vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -vs
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ -
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ -vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -
ΞAΝΘΗ -vs
ΛΑΜΙΑ -
ΑΡΗΣ -vs
ΑΕΚ -
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ -vs
ΤΟΤΕΝΑΜ -
ΑΡΣΕΝΑΛ -vs
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ -
LIVE
ΣΕΒΙΛΛΗ 1vs
ESPANYOL 2
ΛΕΓΚΑΝΕΣ -vs
ΜΠΕΤΙΣ -
ΕΙΜΠAΡ -vs
ΣΟΣΙΕΔAΔ -
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ -vs
ΟΣΑΣΟΥΝΑ -
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΘΕΛΤΑ -
LIVE
ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 0vs
ΒΕΡΟΝΑ 0
ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ -vs
ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ -
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ -vs
ΜΠΡΕΣΙΑ -
ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ -vs
ΠAΡΜΑ -
ΚAΛΙΑΡΙ -vs
ΝAΠΟΛΙ -
ΛAΤΣΙΟ -vs
ΙΝΤΕΡ -
ΚΟΛΩΝΙΑ -vs
ΜΠAΓΕΡΝ -
ΜAΙΝΤΖ -vs
ΣAΛΚΕ -
ΛΥΩΝ -vs
ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ -
ΜΠΡΕΣΤ -vs
ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ -
ΡΕΜΣ -vs
ΡΕΝ -
ΛΙΛ -vs
ΜΑΡΣΕΙΓ -
ΔΟΞΑ ΔΡAΜΑΣ -vs
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ -
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ -vs
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ -
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ -vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ -
LIVE
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 2vs
ΔΙΑΓΟΡΑΣ 0
LIVE
ΙAΛΥΣΟΣ 1vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 0
ΑΟ ΚΑΒAΛΑ -vs
ΙΕΡAΠΕΤΡΑΣ -
ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡ. ΔΟΞΑΣ -vs
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ -
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ -vs
ΠΑΕ ΑΙΓAΛΕΩ -
LIVE
ΑΛAΝΙΑΣΠΟΡ 0vs
ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ 1
ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ -vs
ΣΙΒΑΣΠΟΡ -
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ -vs
ΜΑΛAΤΙΑ ΣΠΟΡ -
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΗΡΑΚΛΗΣ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
LIVE
HANAU 93 1vs
ΜΠAΓΕΡΝ ΑΛΖΝAΟΥ 3
LIVE
OFK BEOGRAD 5vs
DUNAV STARI BANOVCI 0
LIVE
TUS KIRCHBACH 3vs
RAIKA UNTERLAMM 0
LIVE
FK OLYMPIK KROPYVNTS 0vs
AVANGARD POKROV 0
LIVE
DONJI SREM 0vs
SREMAC VOJKA 2
LIVE
SV THAL 1vs
SV GUTENBERG 2
LIVE
TALLINNA LEVADIA U21 2vs
ΚΟΤΛΑ ΓΙAΡΒΕ 2
LIVE
FK HAJDUK DIVOS 0vs
JEDINSTVO SURCIN 0
LIVE
RAGNITZ USV 1vs
SV KAINDORF 0
LIVE
FK SECERANAC SA ADE 0vs
F.K. UMKA 0
LIVE
ΝΤΙΝAΖ ΒΙΣΓΚΟΡΟΝΤ 0vs
NYVA VINNYTSYA 0
ΤΕΛΙΚΟ
FK SREMCICA 3vs
LOKOMOTIVA BEOGRAD 0
ΤΕΛΙΚΟ
LUXEON 3vs
SOHO 2
ΤΕΛΙΚΟ
SV ST. LORENZEN 7vs
ATUS NIKLASDORF 2
ΤΕΛΙΚΟ
GRAMBACH 2vs
SV SW LIEBOCH 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ ΙΙ 2vs
ΡAΙΝ/ΛΕΣΧ 4
ΤΕΛΙΚΟ
LAC INTER 2vs
SC HIMBERG 2
ΤΕΛΙΚΟ
MILUTINAC 2vs
FK KOMGRAP 3
ΓΚΡΙΦ ΒΕΙΧΕΡΟΒΟ -vs
RADUNIA STEZYCA -
NADEZHDA DOBROSLAVCI -vs
OFC KOM BERKOVITSA -
ΠAΙΝΤΕ ΛΙΝΑΜΕΣΚΟΝΤ ΙΙΙ -vs
TALLINNA INFONET -
FK NAPREDAK POPINCI -vs
NOVA PAZOVA -
UBELBACH -vs
PUCH -
TURA TATARBUNARI -vs
MORSKAYA AK. ODESSA -
ΣΕΝΤ ΠΟΛΤΕΝ -vs
ΝΤΙΟΣΓΚΙΟΡ -
NK POLANA -vs
ΟΝΤΡAΝΣΚΙ -
ΦΛΟΡΑ ΤΑΛΙΝ -vs
TAMMEKA TARTU -
FK LESTANE -vs
BORAC OSTRUZNICA -
ΒΙΚΙΝΓΚ -vs
ΓΙΕΡΒ -
SV ASPERN -vs
SV SPILLERN -
SV DEUTSCHFEISTRITZ -vs
UNION FLADNITZ -
ΜΟΛΝΤΕ -vs
ΚΡΑΣΝΟΝΤAΡ -
USV HENGSBERG -vs
USV WUNDSCHUH -
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -vs
ΑΕΚ -
Ο Γιώργος Δώνης πραγματοποιεί αλλαγές στο αρχικό σχήμα του Παναθηναϊκού για την αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό, βάζοντας στην 11άδα για πρώτη φορά τον Βαγιαννίδη, αλλά και τους Κολοβέτσιο και Αποστολάκη.
Οι 11 που ξεκινούν για τους «πράσινους»: Διούδης, Κολοβέτσιος, Χατζηθεοδωρίδης, Αποστολάκης, Πούγγουρας, Δώνης, Ζαχίντ, Χατζηγιοβάνης, Κουρμπέλης, Βαγιαννίδης, Μακέντα
Στον πάγκο: Ξενόπουλος, Μπουζούκης, Αγιούμπ, Νατζ, Ανουάρ, Νούνες, Καμπετσής