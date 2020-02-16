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Παναθηναϊκός: Με Βαγιαννίδη, Κολοβέτσιο και Αποστολάκη

Παναθηναϊκός: Με Βαγιαννίδη, Κολοβέτσιο και Αποστολάκη

Παναθηναϊκός: Με Βαγιαννίδη, Κολοβέτσιο και Αποστολάκη

Ο Γιώργος Δώνης πραγματοποιεί αλλαγές στο αρχικό σχήμα του Παναθηναϊκού για την αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό, βάζοντας στην 11άδα για πρώτη φορά τον Βαγιαννίδη, αλλά και τους Κολοβέτσιο και Αποστολάκη. 

Οι 11 που ξεκινούν για τους «πράσινους»: Διούδης, Κολοβέτσιος, Χατζηθεοδωρίδης, Αποστολάκης, Πούγγουρας, Δώνης, Ζαχίντ, Χατζηγιοβάνης, Κουρμπέλης, Βαγιαννίδης, Μακέντα

Στον πάγκο: Ξενόπουλος, Μπουζούκης, Αγιούμπ, Νατζ, Ανουάρ, Νούνες, Καμπετσής

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