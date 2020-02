Ολυμπιακός: «Χιλάλ περαστικά, σε περιμένουμε γρήγορα κοντά μας» (pic)

Ο Χιλάλ Σουντανί στάθηκε άτυχος στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με αντίπαλο τον Ατρόμητο και θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν

Ο Αλγερινός υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού στο δεξί γόνατο, με την ερυθρόλευκη ΠΑΕ να του εύχεται περαστικά.

«Χιλάλ περαστικά, σε περιμένουμε γρήγορα και πάλι κοντά μας», έγραψαν.

Χιλάλ περαστικά, σε περιμένουμε γρήγορα και πάλι κοντά μας! / @Hillal_Soudani get well soon, we are waiting for you to return strong!#Olympiacos #Family #GetWellSoon #Hillal pic.twitter.com/vJFKbKGdj0

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) February 10, 2020