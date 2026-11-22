Ο Λιβάι Γκαρσία με τρομερό άλμα και καρφωτή κεφαλιά έκανε το 1-0 για τον Παναθηναϊκό κόντρα στον ΟΦΗ.

Απίθανος Λιβάι Γκαρσία έκοψε τον Γόρδιο δεσμό στο ΟΑΚΑ στο 52' κι έκανε το 1-0 για τον Παναθηναϊκό εναντίον του ΟΦΗ (Live στο Gazzetta).

Ο Γιάγκουσιτς εκτέλεσε με το αριστερό και ο Λίλο απέκρουσε σε κόρνερ. Ο Κάνγκουα ανέλαβε το κόρνερ από αριστερά με το δεξί, ο Λιβάι Γκαρσία ξεμαρκαρίστηκε υπέροχα και στο δεύτερο δοκάρι με απίθανο άλμα και κεφαλιά, άνοιξε το σκορ. Ένα τρομερό άλμα, που θύμισε ένα γκολ με τη φανέλα της ΑΕΚ στο Αγρίνιο κόντρα στον Παναιτωλικό, όπου πάλι από στατική φάση είχε σηκωθεί ψηλά για να σκοράρει με το κεφάλι.

Αυτό είναι το πρώτο γκολ του Λιβάι Γκαρσία στο πρωτάθλημα, ενώ είχε σκοράρει και το καλοκαίρι στο εκτός έδρας ματς με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948.

Δείτε το γκολ του Λιβάι Γκαρσία