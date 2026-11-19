Το πρώτο μήνυμα μετά τον τραυματισμό του έστειλε ο Τσικίνιο, μέσα από μια ανάρτηση στο instagram. Με τον Πορτογάλο χαφ να κάνει σαφές πως όλο αυτό αποτελεί ακόμα μια πρόκληση.

Σίγουρα είναι σημαντικό το πλήγμα που δέχθηκε ο Ολυμπιακός με τον τραυματισμό του Τσικίνιο, ο οποίος αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για περίπου δύο με δυόμισι μήνες. Λίγες ώρες μετά την είδηση που δημιουργεί «πονοκέφαλο» στους Πειραιώτες ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός θέλησε να στείλει το δικό του μήνυμα μέσα από τα social media.

Συγκεκριμένα ο 31χρονος χαφ των «ερυθρόλευκων» στο ποστ του με μια ασπρόμαυρη και μια έγχρωμη φωτογραφία αναφέρθηκε στην υπομονή, την πίστη και την ψυχική δύναμη που απαιτεί μια τέτοια δοκιμασία, ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται να το βάλει κάτω.

Θυμίζουμε βέβαια πως, ο Ολυμπιακός καλείται να διαχειριστεί ένα σοβαρό πρόβλημα στη μεσαία γραμμή. Με τον Τσικίνιο εκτός, οι διαθέσιμες επιλογές περιορίζονται σημαντικά, καθώς αυτή τη στιγμή υπάρχουν μόνο ο Φρόιλερ και ο Σιπιόνι, με τον δεύτερο να μην βρίσκεται στην ευρωπαϊκή λίστα. Όλα αυτά σε ένα timing απαιτητικό για τους Πειραιώτες, αφού στις 26 Νοεμβρίου υποδέχονται τη Μίλαν στο «Γ. Καραϊσκάκης» για το Europa League.

Αναλυτικά όσα έγραψε:

«Η ζωή και το ποδόσφαιρο μας διδάσκουν ότι δεν μπορούμε πάντα να ελέγχουμε την πορεία μας, αλλά μπορούμε πάντα να επιλέγουμε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τα εμπόδια.

Υπάρχουν στιγμές που αναγκαζόμαστε να σταματήσουμε, ακόμη κι όταν η επιθυμία μας είναι να συνεχίσουμε. Και είναι ακριβώς αυτές οι στιγμές που δοκιμάζονται η ψυχική μας δύναμη, η πίστη μας και η ανθεκτικότητά μας.

Δεν αντιμετωπίζω αυτόν τον τραυματισμό ως ένα βήμα προς τα πίσω, αλλά ως μία ακόμη πρόκληση στην πορεία μου. Μια ευκαιρία να εξελιχθώ, να μάθω και να εκτιμήσω ακόμη περισσότερο αυτό που αγαπώ να κάνω.

Αν υπάρχει κάτι που έχω μάθει κατά τη διάρκεια της καριέρας μου, είναι ότι οι δύσκολες στιγμές δεν μας καθορίζουν. Αυτό που μας καθορίζει είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιδρούμε σε αυτές.

Τώρα είναι η ώρα να κάνω υπομονή, να εμπιστευτώ τη διαδικασία με την ίδια πειθαρχία, αφοσίωση και φιλοδοξία που είχα πάντα.

Οι αντιξοότητες είναι μέρος της διαδρομής. Η παραίτηση δεν ήταν ποτέ μέρος του χαρακτήρα μου.

Θα επιστρέψω πιο δυνατός και με το ίδιο πάθος όπως πάντα. Σας ευχαριστώ όλους για τη στήριξη

Τα λέμε σύντομα!»

Θυμίζουμε πως ο τραυματισμός προήλθε από μια συνηθισμένη φάση στην προπόνηση, όταν ο Κάρμο επιχείρησε να πιέσει τον Τσικίνιο από πίσω. Τα πόδια των δύο παικτών μπλέχτηκαν μετά το τάκλιν του αμυντικού, με αποτέλεσμα ο Πορτογάλος να πέσει στο έδαφος και να υποστεί έναν τραυματισμό που κανείς δεν περίμενε να είναι τόσο σοβαρός.