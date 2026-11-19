Πώς ακριβώς υπέστη το κάταγμα στο μετατάρσιο ο Τσικίνιο, ο οποίος τραυματίστηκε στην προπόνηση σε μία κυριολεκτικά ανύποπτη φάση στον Ρέντη.

Δεν μπορούσε να πιστέψει στα μάτια του ο Νταβίντ Κάρμο αυτό που συνέβη με τον Τσικίνιο. Ο Ανγκολέζος βρέθηκε άθελά του πρωταγωνιστής σε μια άτυχη στιγμή που εξελίχθηκε σε μεγάλο πλήγμα για τον Ολυμπιακό. Ένα συνηθισμένο μαρκάρισμα στην προπόνηση, χωρίς ιδιαίτερη ένταση και χωρίς να υπάρχει κάτι που να προμηνύει σοβαρό τραυματισμό, στάθηκε αρκετό για να αφήσει τον Τσικίνιο εκτός δράσης για περίπου 2 με 2,5 μήνες!

Όλα συνέβησαν στην προπόνηση της Πέμπτης (19/11), όταν ο Πορτογάλος μέσος έγινε κάτοχος της μπάλας σε μία άσκηση και ο Κάρμο έκανε μία απλή κίνηση που γίνεται καθημερινά σε μία προπόνηση. Ο υψηλόσωμος αμυντικός επιχείρησε απλώς να τον πιέσει από πίσω. Ο αμυντικός του Ολυμπιακού έκανε ένα απλό τάκλιν, τα πόδια των δύο ποδοσφαιριστών μπλέχτηκαν και ο Τσικίνιο βρέθηκε στο έδαφος, έχοντας υποστεί έναν τραυματισμό που κανείς δεν περίμενε να πάρει τέτοιες διαστάσεις.

Ο Κάρμο, μάλιστα, δεν πίστευε στα μάτια του όταν αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί στον συμπαίκτη του. Δεν υπήρξε κάποιο σκληρό χτύπημα, ούτε ένα επικίνδυνο μαρκάρισμα που θα μπορούσε να δικαιολογήσει την εξέλιξη. Κι όμως, η ζημιά ήταν μεγάλη.

Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Τσικίνιο έδειξαν κάταγμα στο μετατάρσιο του δεξιού ποδιού, με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η χειρουργική αντιμετώπιση του προβλήματος. Ο 30χρονος χαφ επέστρεψε στο σπίτι του μετά τον έλεγχο και το πρωί της Παρασκευής (20/11) αναμένεται να χειρουργηθεί από τον Χρήστο Θέο, επικεφαλής του ιατρικού επιτελείου του Ολυμπιακού.

Η εκτίμηση για την αποκατάστασή του είναι περίπου 2 με 2,5 μήνες, κάτι που σημαίνει ότι θα χάσει ένα σημαντικό κομμάτι των αγωνιστικών υποχρεώσεων των «ερυθρόλευκων». Κι όλα αυτά σε μια περίοδο που ο Τσικίνιο υπολογιζόταν ως εναλλακτική του επίσης τραυματία Γκουστάβο Πουέρτα, με τις απουσίες να έχουν ήδη δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα στον άξονα.