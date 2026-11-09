Η παρουσία φιλάθλων του Παναθηναϊκού στις εξέδρες του γηπέδου του Ηρακλή οδήγησε την Αστυνομία στο να αρχίσει προανάκριση και τη ΔΕΑΒ σχετική έρευνα.

Σε σχέση με το Ηρακλής - Παναθηναϊκός έχει ήδη αρχίσει προανάκριση από την Αστυνομία για παραβίαση υπουργικής απόφασης για απαγόρευση οργανωμένης μετακίνησης οπαδών. Η ΔΕΑΒ έχει αρχίσει τη δική της έρευνα αναμένοντας και τις εκθέσεις της Αστυνομίας και όποιες άλλες τυχόν εκθέσεις υπάρχουν.

Η ποινή για όποιον παραβιάζει - ή όποιον θεωρηθεί ή κριθεί υπεύθυνος για κάτι τέτοιο - τη σχετική απόφαση (ανεξάρτητα από το ποινικό κομμάτι) με βάση συγκεκριμένη διάταξη είναι διοικητικό πρόστιμο. Κυμαίνεται από 50.000 έως 500.000 ευρώ.