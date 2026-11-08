Με σημαντικές απουσίες και αρκετά ερωτηματικά στην ενδεκάδα θα κατέβει ο ΠΑΟΚ στο Φάληρο για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Ο Αλέσιο Λίσι κράτησε κλειστά τα χαρτιά του, με τρεις θέσεις να παραμένουν ανοιχτές.

Ο ΠΑΟΚ καλείται να παρουσιαστεί απόψε (8/11, 21:00) στο «Γ. Καραϊσκάκης» με σημαντικές απουσίες, αλλά και με τον Αλέσιο Λίσι να ετοιμάζει τα πλάνα του για το μεγάλο ντέρμπι απέναντι στον Ολυμπιακό, χωρίς να έχει αποκαλύψει τις τελικές του επιλογές.

Ο Ιταλός τεχνικός δεν υπολογίζει στον τιμωρημένο Τζόντζο Κένι, στους τραυματίες Μιχαηλίδη, Πέλκα, Ντεσπόντοφ, Άλι, Παβλένκα και Μεϊτέ, ενώ εκτός παραμένει και ο Τάισον, ο οποίος συνεχίζει τις προπονήσεις με τη δεύτερη ομάδα. Συνολικά οκτώ απουσίες που περιορίζουν τις διαθέσιμες λύσεις, κυρίως σε συγκεκριμένες θέσεις.

Ο Λίσι δούλεψε όλη την εβδομάδα πάνω στην τακτική, χωρίς να φανερώσει τις σκέψεις του. Η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι θα διατηρήσει για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι τον σχηματισμό 4-4-2, με τους Μπάνζα και Εντιαγέ στην κορυφή της επίθεσης. Ένα σχήμα που προσφέρει μεγαλύτερη αμεσότητα στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ και παρουσία στην αντίπαλη περιοχή, αλλά παράλληλα απαιτεί καλύτερες ισορροπίες στη μεσαία γραμμή, ειδικά απέναντι σε έναν αντίπαλο όπως ο Ολυμπιακός.

Τρεις θέσεις, αρκετοί υποψήφιοι

Το πρώτο ερωτηματικό αφορά τη θέση του τερματοφύλακα, αν και όλα δείχνουν ότι ο Δημήτρης Μοναστηρλής θα διατηρηθεί κάτω από τα δοκάρια. Ο 22χρονος ετοιμάζεται για το μεγαλύτερο και πιο απαιτητικό παιχνίδι της μέχρι τώρα καριέρας του, έχοντας κερδίσει την εμπιστοσύνη του προπονητή του.

Περισσότερο σύνθετη είναι η κατάσταση στο δεξί άκρο της άμυνας, όπου η απουσία του Κένι υποχρεώνει τον Λίσι να αναζητήσει εναλλακτική λύση. Ελουστόντο, Γιάκιτς και Τέιλορ βρίσκονται στις επιλογές του, με την τελική απόφαση να επηρεάζει και τις υπόλοιπες ισορροπίες της ενδεκάδας.

Ανοιχτή παραμένει και η θέση του αριστερού εξτρέμ. Ο Σόλα Σορετίρε συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες, ωστόσο τόσο ο Χρήστος Ζαφείρης όσο και ο Ράχμαν Μπάμπα αποτελούν εναλλακτικές επιλογές, ανάλογα με την προσέγγιση που θα επιλέξει ο προπονητής του ΠΑΟΚ.

Στην εξίσωση βρίσκεται και ο Τομ Λουσέ, όχι για το αρχικό σχήμα, ο οποίος συμπεριλήφθηκε στην αποστολή, παρότι η συμμετοχή του αποτελούσε ερωτηματικό τις προηγούμενες ημέρες.

Ο Λίσι, που έχει αντιμετωπίσει στο παρελθόν τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ στη La Liga, γνωρίζει τις απαιτήσεις της αναμέτρησης. Και με δεδομένο ότι δεν άνοιξε τα χαρτιά του στις τελευταίες προπονήσεις, το ενδεχόμενο μιας έκπληξης στις αρχικές επιλογές του παραμένει ανοιχτό.

Η αποστολή του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Μπαλωμένος, Ελουστόντο, Κοσίδης, Χατζηδιάκος, Κόστα, Μπαταούλας, Μπάμπα, Γιαννούλης, Τέιλορ, Σανταμαρία, Γιάκιτς, Ζαφείρης, Λουσέ, Καμαρά, Ούγκρεσιτς, Σορετίρε, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Εντιαγέ, Μπάνζα και Μύθου.