Ο ΟΦΗ έφτασε στην πρώτη του εκτός έδρας νίκη σε League Phase της UEFA, εκμεταλλευόμενος δύο στατικές φάσεις, με τον «Ευρωπαίο» Ταξιάρχη Φούντα να «χτυπάει» ξανά.

Η «οικογένεια» του ΟΦΗ βίωσε ακόμα μία ιστορική βραδιά. Οι Κρητικοί πανηγύρισαν την παρθενική τους εκτός έδρας νίκη σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης, καθώς υπέταξαν την πρωταθλήτρια Ισραήλ, Χάποελ Μπερ Σεβά, με 2-0.

Για τους Κυπελλούχους Ελλάδας «χτύπησε» ξανά ο Ταξιάρχης Φούντας, ο οποίος, με φάουλ-ζωγραφιά, διπλασίασε το προβάδισμα της ομάδας του και, για ακόμα ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι, ηγήθηκε της προσπάθειας του Ομίλου, «ματώνοντας» τα αντίπαλα δίχτυα.

Χαρακτηριστικό είναι πως ο διεθνής Έλληνας μεσοεπιθετικός έχει σκοράρει 4 από τα 10 γκολ της ομάδας του Χρήστου Κόντη στα έξι ευρωπαϊκά παιχνίδια της.

Αρχικά, στο πρώτο παιχνίδι με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, στο Παγκρήτιο Στάδιο, σκόραρε δις και έβαλε την «υπογραφή» του στη σπουδαία νίκη με 3-0, η οποία οδήγησε στην πρόκριση.

Τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase, ο Φούντας άνοιξε το σκορ για την ομάδα του στην έδρα της Ρεν, όμως το γκολ του δεν ήταν αρκετό για να φύγει ο Όμιλος με βαθμολογικό όφελος από τη Γαλλία, σε αντίθεση με την γκολάρα του στο Βουκουρέστι.

Οι στατικές φάσεις δίνουν λύσεις

Σημείο-κλειδί για τη σπουδαία νίκη του ΟΦΗ ήταν οι στατικές φάσεις. Αμφότερα τα γκολ των Κυπελλούχων Ελλάδας προήλθαν από εκτελέσεις φάουλ, καθώς στο πρώτο η μπάλα έφτασε στην περιοχή έπειτα από εκτέλεση του Νίκου Αθανασίου, ενώ το δεύτερο προήλθε από τη... μαγεία του «Τάξι».

Οι Κυπελλούχοι ποντάρουν πολλά στις στατικές φάσεις, καθώς μέχρι στιγμής 7 από τα 34 γκολ τους προέρχονται από «στημένα», χωρίς να συνυπολογίζουμε τα τρία εύστοχα πέναλτι. Αυτός ο αριθμός μεταφράζεται στο 20,59% των συνολικών τερμάτων που έχουν σημειώσει οι παίκτες του Χρήστου Κόντη, ένα άκρως ικανοποιητικό ποσοστό.

Μάλιστα, σημαντικό για τον ΟΦΗ είναι το γεγονός ότι διαθέτει αρκετούς ικανούς εκτελεστές, καθώς, εκτός από τους Φούντα και Αθανασίου, έχει πάρει γκολ και από εκτελέσεις των Αϊτόρ, Ανδρέα Μπουχαλάκη και Μπόρχα Γκονθάλεθ!

Τα υπόλοιπα γκολ του ΟΦΗ από στατικές φάσεις

- ΟΦΗ - ΑΕΚ 2-2 (7-6 πεν.): Ο Κωνσταντίνος Κωστούλας έκανε το 1-2 με κεφαλιά, έπειτα από εκτέλεση φάουλ του Αϊτόρ.

- ΤΣΣΚΑ Σόφιας - ΟΦΗ 0-2: Ο Μπόρχα Γκονθάλεθ εκτέλεσε πλασαριστά το κόρνερ, ο Φούντας σούταρε στα σώματα και, στην εξέλιξη της φάσης, ο Νους άνοιξε το σκορ.

- ΟΦΗ - Κηφισιά Tutu Deals 2-0: Ο Ανδρέας Μπουχαλάκης έκανε το 2-0 με απευθείας εκτέλεση φάουλ.

- ΟΦΗ - Χόφενχαϊμ 2-0: Ο Γιώργος Κανελλόπουλος έκανε το 2-0 έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Μπόρχα Γκονθάλεθ.

- Καλαμάτα - ΟΦΗ 4-3: Ο Κέναν Κόντρο μείωσε σε 3-2 με κεφαλιά, έπειτα από πάσα του Νους σε εκτέλεση κόρνερ του Αθανασίου.