Η αποστολή του Ατρομήτου για την εντός έδρας αναμέτρηση με τον Βόλο Elabet, για την 9η αγωνιστική της Super League (2/11, 18:00).

Ο Ατρόμητος ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον εντός έδρας αγώνα πρωταθλήματος με τον Βόλο Elabet, τον οποίο θα υποδεχτεί λίγες μέρες μετά το εύκολο «διπλό» στο Πανθεσσαλικό Στάδιο για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Μετά την τελευταία προπόνηση ο Ντούσαν Κέρκεζ ανακοίνωσε την αποστολή, από την οποία απουσιάζουν ο Σίμος Μήτογλου, που συνεχίζει το ατομικό πρόγραμμα, ο Κρίστοφερ Νούνιες, που ακολουθεί «κομμάτια» προπόνησης με την ομάδα πλέον και ο Ντάνι Γκαρθία.

Ο τελευταίος δέχθηκε ένα χτύπημα στον γοφό στο παιχνίδι με τον Άρη και για τον λόγο αυτόν έγινε αλλαγή. Μπήκε με την ομάδα και συμμετείχε στην χθεσινή προπόνηση, αλλά δεν είναι έτοιμος.

Το πιθανότερο σενάριο είναι να είναι και οι τρεις έτοιμοι στην επόμενη αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Η αποστολή του Ατρομήτου

Αθανασίου, Χουτεσιώτης, Ντιένγκ, Λύρατζης, Μουντές, Παπαδόπουλος, Ούρονεν, Μάγκνουσον, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Χότζα, Καραμάνης, Κώτσης, Μουτουσαμί, Τσιγγάρας, Σερζίνιο, Οφόρι, Πενυμονίδης, Τζοβάρας, Τσούμπερ, Περέα, Τσαντίλας, Τσιλούλης.