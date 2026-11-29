Τα λόγια του Τζέικομπ Νίστρουπ μετά την επικράτηση του Παναθηναϊκού με 4-0 επί του Ατρομήτου στο Περιστέρι.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ εμφανίστηκε πολύ ικανοποιημένος από την απόδοση της ομάδας του κόντρα στον Ατρόμητο, η οποία έφερε την ευρεία επικράτηση με 4-0 και την έβαλε ξανά στον δρόμο των επιτυχιών.

Ο Δανός τεχνικός αποκάλυψε πως είχε προαποφασίσει να παίξει κόντρα στον αέρα στο πρώτο μέρος για να τον έχει μαζί του στο δεύτερο ημίχρονο, τόνισε πως ακόμη κι αν η ομάδα δεν του έπαιρνε το πέναλτι στο φινάλε του πρώτου μέρος θα κέρδιζε στο δεύτερο γιατί έχει παικταράδες ενώ αποθέωσε και τον Ανδρέα Τεττέη για την απόδοσή του και τις πρωτοβουλίες του.

Οι δηλώσεις του Τζέικομπ Νίστρουπ

Για το παιχνίδι και την αντίδραση του Παναθηναϊκού:

«Προφανώς είναι πάντα σημαντικό να αντιδράς. Οι παίκτες το ήθελαν πολύ. Ξέραμε ότι μπορεί να είναι δύσκολο. Ο καιρός το έκανε χειρότερο, αλλά ο Ατρόμητος είναι έτσι κι αλλιώς μία δύσκολη έδρα. Η αρχή ήταν δύσκολη, όμως έπειτα ελέγξαμε το ματς παραπάνω. Δεν μπορώ να δώσω αρκετά εύσημα στους παίκτες μου. Έπρεπε να έχουν στο μάξιμουμ τη συγκέντρωση και την πείνα για να κερδίσουν».

Για τα τέσσερα γκολ στην επίθεση και τα δύο από στατικές φάσεις:

«Πολύ σημαντικό. Στην ελληνική λίγκα είναι σημαντικές οι στατικές φάσεις, γιατί είναι κλειστό πρωτάθλημα. Είμαι χαρούμενος για τα τέσσερα γκολ, αλλά είμαι πιο χαρούμενος για το μηδέν στην άμυνα. Τοπ απόδοση, τοπ συγκέντρωση. Η απόδοσή μας δεν επέτρεψε στον αντίπαλό μας να σκοράρει, που αυτό μπορεί πολλές φορές να αλλάξει τη συγκέντρωσή μας στο ματς. Σημαντικό ότι συνεχίζουμε με clean sheet».

Για το πνευματικό κομμάτι της ομάδας, αλλά και τη σχέση με τον κόσμο που έχει αποκατασταθεί:

«Προφανώς αντλούμε βενζίνη από παντού. Προφανώς οι οπαδοί είναι ένα μεγάλος μέρος αυτού. Όπου και να πηγαίνουμε είναι εκεί. Ξέραμε ότι θα είναι και θέλαμε να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό γι' αυτούς.

Είναι σημαντικό όταν χάνεις να αντιδράς. Είναι σημαντικό ότι πήραμε άλλη μία σημαντική νίκη. Όλες οι νίκες, όλες οι εκτός έδρας νίκες είναι σημαντικές. Στην προηγούμενη ήττα αντιδράσαμε με νίκες κόντρα σε Μπόρατς και Αστέρα. Σημαντικό το ματς της Τετάρτης».

Για τη σημασία του να προηγηθεί στη λήξη του πρώτου μέρους:

«Πάντα είναι καλό να σκοράρεις στη λήξη του πρώτου μέρους. Αν δεν είχαμε σκοράρει, θα είχαμε κερδίσει έτσι κι αλλιώς γιατί έχουμε κορυφαίους παίκτες. Είχαμε καθαρή στρατηγική, την οποία καταστρώσαμε με τους παίκτες στο μίτινγκ πριν το ματς και είχαμε συμφωνήσει να έχουμε στην αρχή τον αέρα εναντίον μας. Είναι καθαρά θέμα προετοιμασίας. Ξέραμε το πως θα λειτουργήσει ο αέρας για μας στο δεύτερο μέρος».

Για τη νίκη και το ματς με τον Ολυμπιακό:

«Έχουμε μομέντουμ εδώ και τέσσερις μήνες τώρα. Δεν μπορώ να πω ότι οφείλεται σε αυτή τη νίκη. Το παιχνίδι την Τετάρτη είναι ντέρμπι, δεν έχει σημασία τι έχει γίνει πριν, ούτε η βαθμολογία. Πρέπει να προετοιμαστούμε για να αντιμετωπίσουμε έναν σκληρό αντίπαλο. Έχουμε την ευκαιρία να πάμε και να παίξουμε καλύτερα από την άλλη φορά»

Για τον Τεττέη που κινούταν σε ρόλο Αντίνο:

«Όλοι έχουν ξεκάθαρο ρόλο, όταν αμυνόμαστε. Στην επίθεση όμως χρειάζεται προσαρμογή. Υπάρχει διαφορά όταν παίζεις με τον Ταμπόρδα αριστερά ή τον Πελίστρι. Δεν του είπα εγώ να πηγαίνει αριστερά, αλλά επειδή εκείνος το έκρινε. Πάντα οι ταλαντούχοι παίκτες παίρνουν πρωτοβουλίες. Έκανε μερικά υπέροχα πράγματα απόψε. Δεν θέλω να πάρω εγώ εύσημα για απόψε. Έβαλε ένα γκολ, πήρε ένα πέναλτι από μία δική του ενέργεια, είτε ήταν είτε όχι, είχε ένα σπουδαίο βράδυ».