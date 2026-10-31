Ολυμπιακός: Το μοτίβο με την Κηφισιά είναι ξεκάθαρο…

Ο Κώστας Νικολακόπουλος προσεγγίζει μέσα από το blog του στο Gazzetta το σκληρό παιχνίδι του Ολυμπιακού απόψε στη Λεωφόρο.

Ίσως είναι και το πιο δύσκολο παιχνίδι που δίνει ο Ολυμπιακός εδώ και καιρό για το πρωτάθλημα, το αποψινό (31/10, 19:00-Live από το Gazzetta) με την Κηφισιά-όποιος δεν το αντιλαμβάνεται είναι αφελής.

Όχι, δεν είναι καμία…υπερδύναμη της ελληνικής Super League η ομάδα του Λέτο, αλλά είναι πραγματικά σκληρός και καλός αντίπαλος κι έτσι όπως έχει δομηθεί εδώ και μία τριετία είναι μανούλα στο να κόβει βαθμούς από τους μεγάλους, ειδικά άμα τους βρίσκει μπόσικους, για παράδειγμα λίγες ημέρες πριν η, μετά από ευρωπαϊκά παιχνίδια τους η, από ντέρμπι. Παίζει σκληρά, αμυντικά και με την ικανότητα της να έχει και τις στιγμές της, κάνει ζημιές. Έτσι βρήκε φέτος την ΑΕΚ μετά το 4-0 επί της Λέφσκι και της πήρε 1-1 στη Λεωφόρο…Αλλά και τον Παναθηναϊκό μετά το 3-1 επί του ΠΑΟΚ και κρατούσε έως το 81ο λεπτό το 1-1…

Έτσι όπως έχω κοιτάξει λίγο τα παιχνίδια της Κηφισιάς καταλήγω στο συμπέρασμα ότι αν θέλεις να την κερδίσεις, πρέπει να πας στο ημίχρονο προηγούμενος στο σκορ-αυτός μοιάζει να είναι ο τρόπος: ο Άρης ήταν 1-0 στο ημίχρονο, την κέρδισε με 2-1…ο ΟΦΗ ήταν 2-0 στο ημίχρονο, την κέρδισε με 2-0 και στο τέλος…Αντιθέτως, με την ΑΕΚ ήταν 0-0 ημίχρονο, κι έληξε 1-1…με τον Ατρόμητο ήταν 0-0 ημίχρονο και κέρδισε 2-1…με τον Παναιτωλικό ήταν 1-0 ημίχρονο και κέρδισε 2-0…με τον Ηρακλή ήταν 1-1 ημίχρονο και κέρδισε 3-2…με τον Αστέρα ήταν 1-0 ημίχρονο και κέρδισε με 2-0…

Όταν βλέπεις ότι υπάρχει ένα μοτίβο τόσων αγώνων, πρέπει να διακρίνεις τι γίνεται και να κοιτάξεις να το αντιμετωπίσεις. Άλλωστε, ο ίδιος ο Ολυμπιακός πέρυσι κόντρα στην Κηφισιά στο ένα ματς κέρδιζε 1-0 στο ημίχρονο και κέρδισε και στο τέλος 3-1, ενώ στο άλλο ματς ήταν 1-1 στο ημίχρονο και στο τέλος έληξε ισόπαλο 1-1…Να το δούμε και ακόμη πιο βαθιά από την περασμένη σεζόν, με τους άλλους μεγάλους: η Κηφισιά ήταν 1-1 ημίχρονο με τον ΠΑΟ και τον κέρδισε 3-2…Αντιθέτως, όταν βρέθηκε να χάνει στο ημίχρονο, έχασε και στο τέλος κι από τον ΠΑΟΚ δύο φορές κι από τον ΠΑΟ και την ΑΕΚ άλλες δύο φορές.

Για να το καταλάβουμε ακόμη καλύτερα: μοναδική φορά που η Κηφισιά έχασε από μεγάλη ομάδα ενώ δεν έχανε στο ημίχρονο ήταν πέρυσι από την ΑΕΚ, από την οποία ηττήθηκε με τον πιο οριακό τρόπο, από ένα γκολ στο 92’.

Βεβαίως, ειδικά κόντρα στον Ολυμπιακό η Κηφισιά είχε κάνει ένα παιχνίδι, πέρυσι στο Καραϊσκάκη, που ήταν για να το φτύνεις, ποδοσφαιρικά: με καμία τελική στο β΄ ημίχρονο, με κόρνερ 18-1 και κατοχή 70-30% για τον Ολυμπιακό και πάνω απ΄ όλα με ατελείωτες καθυστερήσεις και πρωταγωνιστή τον γκολκίπερ της Ραμίρες, που είχε γράψει ιστορία με τα καμώματα του. Μόνο που με αυτά και με αυτά, του είχε κόψει δύο πόντους στο Καραϊσκάκη.

Ο Ολυμπιακός, κατά την γνώμη μου, θα είναι άξιος της μοίρας του, εάν μετά από εκείνο το ματς που είχε γίνει πριν μόλις 10 μήνες την ξαναπατήσει από την Κηφισιά. Πραγματικά δεν έχω κάτι άλλο να πω.

Άσχετο: Διαψεύδουν με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο στον Ολυμπιακό τον ισχυρισμό του προπονητή της Ρεν (όπως τον έκανε στην επίσημη συνέντευξη Τύπου προ του αγώνα με τη Νις), σύμφωνα με τον οποίο η ΟΥΕΦΑ είχε προτείνει ως εναλλακτική τη διεξαγωγή του αγώνα Ρεν-Ολυμπιακός την Πέμπτη σε ουδέτερη έδρα και δη σε άλλη χώρα κι όχι τη Γαλλία, εάν δεν δέχονταν οι Γάλλοι τον ορισμό του στις 5.30μμ την Τετάρτη. Από τον Ολυμπιακό είναι κάθετοι ότι το μόνο σενάριο που υπήρξε στο τραπέζι από την ΟΥΕΦΑ ήταν για Τετάρτη απόγευμα, όχι σε ώρα Τσάμπιονς Λιγκ.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Πέρασε από τους πολλούς απαρατήρητο αλλά για πρώτη φορά στο παιχνίδι με την Καλαμάτα την προηγούμενη αγωνιστική ο Ιμανόλ είχε κατεβάσει ενδεκάδα του Ολυμπιακού χωρίς Έλληνα παίκτη. Ελληνικό στοιχείο υπήρξε μόνο από το 78ο λεπτό, με την παρουσία του Φορτούνη ως αλλαγή.

Όπως επιπλέον έχει περάσει απαρατήρητο ότι μετά τα δύο μεγάλα συνεχόμενα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό και τη Μαρσέιγ ο Βάσκος προπονητής έχει ξεκινήσει ένα…ανηλεές ροτέισον από παιχνίδι σε παιχνίδι, με στόχευση αφενός μεν το φρεσκάρισμα της ομάδας του, αφετέρου δε την αξιοποίηση όσο το δυνατό περισσότερων παικτών.

Με τον Παναιτωλικό είχε εφτά αλλαγές στην ενδεκάδα σε σχέση με το ματς της Μασσαλίας…με την Σπάρτα Πράγας είχε άλλες εφτά αλλαγές στην ενδεκάδα σε σχέση με τον ματς του Αγρινίου…με την Καλαμάτα είχε επίσης εφτά αλλαγές (!) σε σχέση με το ευρωπαϊκό ματς…με το Μαρκό είχε 10 αλλαγές στην ενδεκάδα σε σχέση με το ματς του πρωταθλήματος…Σήμερα δε με την Κηφισιά οι αλλαγές σε σχέση με το παιχνίδι του Κυπέλλου θα είναι ξανά εννιά με δέκα!

Και για το τέλος ένα ιμότζι 🤔