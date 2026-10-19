Ο Σωτήρης Μυκονίου γράφει για τη φιλοσοφία του Νίστρουπ που έφερε την 5αρα κόντρα στον Αστέρα Aktor, το τικ στο κουτάκι του Λούζα και τους τραυματισμούς που δυσκολεύουν το ροτέισον ενόψει της συνέχειας.

Ο Παναθηναϊκός πέτυχε τη μεγαλύτερη φετινή του νίκη (μέχρι την επόμενη) κόντρα στον Αστέρα Aktor με 5-1, όχι από πλευράς δυναμικής του αντιπάλου, αλλά αναφορικά με τα επίπεδα που κινήθηκε το τελικό σκορ, αφού σημείωσε πέντε τέρματα για πρώτη φορά έπειτα από δύο χρόνια κι ένα Λαμία-Παναθηναϊκός 0-5 για τα Play Offs του πρωταθλήματος.

Οι «πράσινοι» έπιασαν την απόδοσή τους από κει που την είχαν αφήσει το βράδυ της Πέμπτης (15/10) απέναντι στη Μπόρατς Μπάνια Λούκα στο ίδιο γήπεδο, μόνο που αυτή τη φορά είχαν την ποιότητα στο τελευταίο τρίτο που απαίτησε ο Τζέικομπ Νίστρουπ, μετά τη σωρεία των χαμένων ευκαιριών στο ματς με τους Βόσνιους.

Το χθεσινό αποτέλεσμα όμως δεν ήταν μόνο προϊόν μιας ρέντας στην τελική προσπάθεια, που έλειπε τη Πέμπτη και εμφανίστηκε την Κυριακή, αλλά προήλθε κατά κύριο λόγο από ένα κομμάτι της φιλοσοφίας που έχει καταφέρει πλέον να περάσει ο Δανός τεχνικός στην ομάδα του. Ποιο είναι αυτό;

Να μην κατεβάζει στροφές, να τελειώνει το παιχνίδι και να σκοράρει όσο περισσότερα γκολ γίνεται για να ευχαριστεί τον κόσμο της που έρχεται στο γήπεδο να ζητωκραυγάσει για κείνη. Είναι χαρακτηριστικό πως σ' έναν αγώνα, όπως τον χθεσινό, όπου στα τελευταία περίπου 20 λεπτά του, ο νικητής έχει κριθεί, οι «πράσινοι» δεν ρίχνουν τον ρυθμό τους, δεν μπαίνουν σε κάποια κατάσταση αυτοσυντήρησης, αλλά συνεχίζουν να ψάχνουν τρόπο για να σκοράρουν περισσότερα τέρματα.

Ωραίοι συνδυασμοί, ποιοτικές ατομικές ενέργειες και εμπνεύσεις, καλά τελειώματα, έντονο πρέσινγκ και counter-pressing, όλα αυτά μαζί συνέθεσαν έναν συνδυασμό που δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει ο αντίπαλος και που χαίρεται να βλέπει ο κόσμος του κλαμπ.

Ρεκόρ σε xG κόντρα στη Μπάνια Λούκα τη Πέμπτη, ακόμη καλύτερη επίδοση ενάντια στον Αστέρα Aktor. Το στυλ αυτό παιχνιδιού που έχει φέρει ο Νίστρουπ σε συνδυασμό με την ποιότητα που υπάρχει στο ρόστερ έχει κάνει το «τριφύλλι» να παρουσιάζει αυτό ακριβώς το πρόσωπο με τις ομάδες που είναι του... χεριού του (και όχι μόνο, θυμηθείτε το ματς με τον ΠΑΟΚ).

Προς στιγμήν το ένστικτο αυτό βγαίνει περισσότερο και ευκολότερα στα εντός έδρας παιχνίδια, όπου οι παίκτες παίρνουν μπουστ από την ορμή και τον ενθουσιασμό του κόσμου, ωστόσο σκοπός είναι ανάλογες εμφανίσεις να συμβαίνουν και στα εκτός έδρας ματς.

Πάντως, στο ΟΑΚΑ, μετά τη διαδικασία των προκριματικών, ο Παναθηναϊκός μετράει 6 νίκες σε 6 ματς σε πρωτάθλημα, Κύπελλο και Ευρώπη με τα γκολ να είναι 17-4, δηλαδή οι «πράσινοι» σκοράρουν 2,8 κατά μέσο όρο και δέχονται 0,67.

Το «παρών» του Λούζα και οι δυσκολίες που φέρνουν στο ροτέισον οι τραυματισμοί

Στο χθεσινό ματς, αν επικεντρωθούμε στις θετικές ειδήσεις του και αφήσουμε στην άκρη τον τραυματισμό του Ουναΐ, σίγουρα ο μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Ιμράν Λούζα. Ο Μαροκινός μέσος, που ήταν από τους τελευταίους που ήρθαν στην ομάδα, ήταν λογικό να έχει πάρει μέχρι στιγμής λιγότερο χρόνο από τους συμπαίκτες και να ψάχνει αυτό το παιχνίδι που θα του πάει καλά για να... ξεκλειδωθεί.

Από τις επτά εμφανίσεις που είχε κάνει μέχρι στιγμής, στις δύο εκ των οποίων ξεκίνησε βασικός, δεν είχε καταφέρει να αφήσει θετικές εντυπώσεις. Χθες πήρε θέση στο αρχικό σχήμα εξαιτίας της απουσίας του Ετιέν Καμαρά, που είχε συμπληρώσει κάρτες και είχε δηλωθεί να εκτίσει στο παιχνίδι αυτό κι έκανε το πρώτο του πραγματικά καλό ματς με την πράσινη φανέλα υπενθυμίζοντας γιατί πρόκειται για έναν παίκτη που πρωταγωνιστεί στο επίπεδο της Championship τόσα χρόνια.

Ο 27χρονος ποδοσφαιριστής σκόραρε για το 2-0 από κοντινή απόσταση, έβγαλε μία αδιανόητη κάθετη πάσα στο τρίτο γκολ του Ντέσερς ενώ έδωσε και την ασίστ στο τέταρτο γκολ του Τεττέη, συμμετέχοντας σε μία ωραία ομαδική προσπάθεια και κάνοντας τη σέντρα στο κατάλληλο σημείο για να σκοράρει με άνεση ο Έλληνας φορ.

Αυτό ήταν ένα ματς... δήλωση από τον Λούζα, ο οποίος πλέον διατράνωσε την παρουσία του με τον πιο εμφατικό τρόπο και σίγουρα ο Νίστρουπ θα τρίβει τα χέρια του με ευχαρίστηση ενόψει της δύσκολης συνέχειας.

Τουλάχιστον όσον αφορά αυτό το κομμάτι, γιατί υπάρχει κι εκείνο των τραυματισμών. Μπορεί ο Λιβάι Γκαρσία να μην είχε τελικά κάτι και να αποσύρθηκε στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους για λόγους συντήρησης, ωστόσο για τους Ουναΐ και Γιάγκουσιτς είναι δεδομένο πως υπάρχει πρόβλημα και για τον πρώτο φαίνεται πως θα είναι αρκετά μεγαλύτερο.

Αυτά έρχονται σ' ένα σημείο της σεζόν όπου ο Παναθηναϊκός θα κληθεί μέσα σε 11 μέρες να παίξει τέσσερα ματς δύο εκτός έδρας και δύο αρκετά ανταγωνιστικά. Αρχικά, με την Καϊράτ στο Αλμάτι (22/10) κάνοντας ένα μεγάλο ταξίδι που συμπεριλαμβάνει 14-15 ώρες πτήσης, ύστερα με τον Βόλο εκτός (25/10) μόλις τρεις μέρες μετά, έπειτα με τον Άρη (28/10) εντός για το Κύπελλο Ελλάδος και τέλος εντός με την ΑΕΚ σ' ένα πολύ σημαντικό ντέρμπι για το πρωτάθλημα.

Τόσο ο Μαροκινός όσο και ο Κροάτης μπορούν να παίξουν στο «10» και ταυτόχρονα και σε μία από τις δύο θέσεις των εξτρέμ για να πάρουν τη μπάλα και να συγκλίνουν. Μπορεί ο Νίστρουπ να μην είναι φαν του ροτέισον και να βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε μία φάση που να θεωρεί πως η εικόνα της ομάδας τον παίρνει να κάνει 2-4 αλλαγές από ματς σε ματς χωρίς να διαταράσσει την απόδοσή της, ωστόσο τούτη την ώρα έχει να αντιμετωπίσει δύο βασικές απώλειες.

Τον Ουναΐ, που είναι το βασικό του δεκάρι σ' αυτό το 4-2-3-1 που παίζει και τον Γιάγκουσιτς, που είχε αρχίσει να ξαναμπαίνει στην εξίσωση, μετά από κάποια DNP (όταν ο παίκτης δεν παίζει από απόφαση του προπονητή), που λένε και οι φίλοι μας οι μπασκετικοί.

Αυτό αφήνει τον Δανό τεχνικό με τρεις φορ (Ντέσερς, Τεττέη, Ραστόντερ), δύο εξτρέμ (Αντίνο και Πελίστρι), τον Λιβάι, που αν και θέλει προς το παρόν ειδική διαχείριση, μπορεί να παίξει και στις δύο θέσεις και τον Ταμπόρδα, που μπορεί να παίξει τόσο ως δεύτερος φορ, όσο και ως δεκάρι ή εξτρέμ που έρχεται προς τα μέσα.

Σίγουρα αριθμητικά υπάρχουν λύσεις, τέσσερις τον αριθμό για τις τρεις θέσεις πίσω από τον φορ (αν και ο Πελίστρι δεν είναι τόσο ψηλά στις προτιμήσεις του κόουτς πλέον), ωστόσο είναι πιθανό να επιστρατευθεί παραπάνω και το 4-4-2, που χρησιμοποιήθηκε και χθες μετά τον τραυματισμό του Μαροκινού μέσου, αφού απ' όλους όσους μένουν, μόνο ο Ταμπόρδα μπορεί να παίξει στο δέκα με ευκολία.