ΑΕΚ: Σε ποια ματς εκτίουν Μάγερ και Ρότα
Τρεις κάρτες συμπλήρωσαν στο τελευταίο ματς πρωταθλήματος της ΑΕΚ απέναντι στον ΟΦΗ οι Λόβρο Μάγερ και Λάζαρος Ρότα, με την Ένωση να τους δηλώνει να εκτίσουν σε μία από τις τέσσερις επόμενες αγωνιστικές.
Ο Μάγερ θα χάσει την αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό στη Νέα Φιλαδέλφεια την επόμενη εβδομάδα για την 8η αγωνιστική της Super League.
Όσον αφορά τον Ρότα, εκείνος δηλώθηκε να εκτίσει στο εντός έδρας παιχνίδι με τον Λεβαδειακό για τη 10η αγωνιστική.
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