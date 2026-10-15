Οι ισχυρισμοί του διευθυντή της Μπόρατς Μπάνια Λούκα για τα επεισόδια τα ξημερώματα της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας.

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται 11 οπαδοί της Μπόρατς Μπάνια Λούκα, οι οποίοι ήρθαν στην Αθήνα για την αποψινή αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό.

Τα ξημερώματα της Πέμπτης, οπαδοί της βοσνιακής ομάδας ήρθαν σε σύγκρουση με αστυνομικές δυνάμεις κι έγιναν 11 συλλήψεις. Ο Ντέγιαν Τσάτο, διευθυντής της Μπόρατς Μπάνια Λούκα, με δηλώσεις του στα ΜΜΕ της χώρας του, υποστήριξε ότι οι οπαδοί της Μπόρατς προκλήθηκαν. Αναλυτικά όσα είπε:

«Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε από έγκυρες πηγές, οι οπαδοί μας εγκαταστάθηκαν στο ξενοδοχείο, τακτοποιημένα, αργά το απόγευμα, αλλά κατά τη διάρκεια της νύχτας μια ομάδα περίπου 50 οπαδών της αντίπαλης ομάδας έφτασε μπροστά από το ξενοδοχείο, προκαλώντας τους σε σύγκρουση.

Η αστυνομία προσπάθησε στη συνέχεια να επαναφέρει τους οπαδούς μας στο ξενοδοχείο με τη βία, κάτι που οδήγησε σε αναταραχή και συγκρούσεις με αστυνομικούς, κατά τη διάρκεια των οποίων 11 άτομα στερήθηκαν την ελευθερία τους. Ως σύλλογος, στηρίζουμε τους οπαδούς μας και τους παρέχουμε όλη την απαραίτητη υποστήριξη.

Βρισκόμαστε σ' επαφή και με τη διοίκηση του Παναθηναϊκού. Κατά την άποψή μας, δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί ή σημαντικές υλικές ζημιές και πιστεύουμε ότι η όλη κατάσταση θα επιλυθεί χωρίς σοβαρές συνέπειες. Επίσης, ο υπεύθυνος επικοινωνίας με τους οπαδούς της Μπόρατς, ο Μπόγιαν Καράνοβιτς, βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την ελληνική αστυνομία και την UEFA, ώστε να έχουμε όλες τις σχετικές πληροφορίες και να βοηθήσουμε στην επίλυση της κατάστασης το συντομότερο δυνατό.

Πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να εξεταστούν όλες οι συνθήκες αυτού του συμβάντος, ειδικά το γεγονός ότι οι οπαδοί μας, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, δεν ήταν οι εμπνευστές της σύγκρουσης».