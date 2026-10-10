ΑΕΚ: Συμπλήρωσαν κάρτες Ρότα και Μάγερ
Χωρίς τον Λάζαρο Ρότα και το Λόβρο Μάγερ θα αγωνιστεί η ΑΕΚ σε ένα από τα επόμενα τέσσερα παιχνίδαι της στη Super League. Ο διεθνής δεξιός μπακ και ο Κροάτης χαφ κιτρινίστηκαν στον αγώνα με τον ΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια και συμπλήρωσαν τέσσερις κάρτες σε έξι αγωνιστικές.
Αυτό σημαίνει πως ο Μάρκο Νίκολιτς θα πρέπει να διαλέξει σε ποιο από τα επόμενα ματς πρωταθλήματος θα τους στερηθεί, χωρίς σε αυτά να συμπεριλαμβάνεται ο εξ αναβολής αγώνας με τον Ατρόμητο.
Θυμίζουμε πως πίσω από τον Ρότα υπολογίζονται για το δεξί άκρο της άμυνας οι Γκεοργκίεφ, Γκατσίνοβιτς και ο νεαρός Χριστακόπουλος.
Το πρόγραμμα της ΑΕΚ
- ΑΕΚ - Παναιτωλικός
- Παναθηναϊκός - ΑΕΚ
- ΑΕΚ - Λεβαδειακός
- Καλαμάτα - ΑΕΚ
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.