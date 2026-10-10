Ο Λάζαρος Ρότα και ο Λόβρο Μάγερ συμπλήρωσαν τέσσερις κίτρινες κάρτες και θα χάσει ένα από τα επόμενα τέσσερα παιχνίδια πρωταθλήματος της ΑΕΚ.

Χωρίς τον Λάζαρο Ρότα και το Λόβρο Μάγερ θα αγωνιστεί η ΑΕΚ σε ένα από τα επόμενα τέσσερα παιχνίδαι της στη Super League. Ο διεθνής δεξιός μπακ και ο Κροάτης χαφ κιτρινίστηκαν στον αγώνα με τον ΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια και συμπλήρωσαν τέσσερις κάρτες σε έξι αγωνιστικές.

Αυτό σημαίνει πως ο Μάρκο Νίκολιτς θα πρέπει να διαλέξει σε ποιο από τα επόμενα ματς πρωταθλήματος θα τους στερηθεί, χωρίς σε αυτά να συμπεριλαμβάνεται ο εξ αναβολής αγώνας με τον Ατρόμητο.

Θυμίζουμε πως πίσω από τον Ρότα υπολογίζονται για το δεξί άκρο της άμυνας οι Γκεοργκίεφ, Γκατσίνοβιτς και ο νεαρός Χριστακόπουλος.

Το πρόγραμμα της ΑΕΚ