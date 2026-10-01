Ο Άρης έχει ήδη μπροστά του δύο σημαντικές εκκρεμότητες για τον χειμερινό σχεδιασμό, με την οψιόν του Γκαρέ και την πιθανή επιστροφή του Μόντσου.

Η ολοκλήρωση της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου δεν έκλεισε όλα τα μέτωπα για τον Άρη. Αντίθετα, δύο υποθέσεις που θα επηρεάσουν σημαντικά τον σχεδιασμό των επόμενων μηνών έχουν ήδη αρχίσει να μπαίνουν στην ατζέντα.

Η πρώτη αφορά τον Μπενχαμίν Γκαρέ. Ο Αργεντινός παραμένει στους «κιτρινόμαυρους» ως δανεικός από τη Βάσκο Ντα Γκάμα μέχρι το τέλος του έτους και ο Άρης θα πρέπει μέσα στους επόμενους μήνες να αποφασίσει αν θα ενεργοποιήσει την οψιόν αγοράς, η οποία σύμφωνα με τα υπάρχοντα δεδομένα ανέρχεται άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ.

Πρόκειται για μία απόφαση που δεν θα κριθεί μόνο από όσα είχε δείξει ο Γκαρέ στο δεύτερο μισό της προηγούμενης σεζόν, αλλά και από την εικόνα του στο τρέχον διάστημα. Ο Αργεντινός είχε δημιουργήσει θετικές εντυπώσεις, όμως το ξεκίνημα της νέας χρονιάς δεν βρίσκεται μέχρι στιγμής στα ίδια επίπεδα και το επόμενο διάστημα θα παίξει σημαντικό ρόλο στην τελική αξιολόγηση.

Διαφορετικά, ωστόσο, είναι τα δεδομένα με τον Μόντσου. Ο Ισπανός μέσος αγωνίζεται δανεικός στη Χουάρες, με τον Άρη να έχει ήδη εισπράξει 500.000 ευρώ και να προβλέπονται άλλα 2,5 εκατ. ευρώ εφόσον οι Μεξικανοί προχωρήσουν στην αγορά του.

Ωστόσο, το συγκεκριμένο σενάριο δεν δείχνει αυτή τη στιγμή το πιθανότερο. Ο Μόντσου δεν έχει ενεργό ρόλο στο βασικό πλάνο της Χουάρες στο φετινό Πρωτάθλημα και από τις 10 συμμετοχές ξεκίνησε βασικός μόλις στις πέντε, ενώ ο ίδιος άφησε ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, καθώς η ομάδα του βρίσκεται πολύ χαμηλά στον βαθμολογικό πίνακα, επισημαίνοντας παράλληλα ότι «κατά πάσα πιθανότητα» θα επιστρέψει στον Άρη μετά το τέλος των υποχρεώσεών του στο Μεξικό.

Αν αυτό επιβεβαιωθεί, η επιστροφή του θα δημιουργήσει ένα νέο δεδομένο στη μεσαία γραμμή. Ο Άρης διαθέτει ήδη αρκετές επιλογές στον άξονα και θα πρέπει να αποφασίσει αν ο Μόντσου θα ενταχθεί ξανά στο αγωνιστικό πλάνο ή αν θα αναζητηθεί άλλη λύση.

Με δεδομένο ότι ο Ισπανός δεσμεύεται με συμβόλαιο για ακόμη 2,5 χρόνια, η υπόθεσή του δεν είναι απλώς τυπική.

Γκαρέ και Μόντσου, λοιπόν, είναι δύο διαφορετικές εκκρεμότητες που μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά τον Ιανουάριο: η μία αφορά πιθανή αγορά και η άλλη πιθανή επιστροφή.