Ο Βαγγέλης Αρναούτογλου ξεκαθαρίζει τα πράγματα για τη συμφωνία με τον Σέρβο επιθετικό.

«Τι να συμβαίνει άραγε, που είναι οι ανακοινώσεις; Μπας και μας κοροϊδεύουνε και φύγει στις εκπτώσεις; Να είναι από τα κόλπα τα φθηνά που είδαμε σαν άλλα, να φύγει ο Σέρβος στα κρυφά και όλα μέλι-γάλα;'»

Κάτι τέτοια ποιηματάκια, τα σκάρωνα στο δημοτικό, ιδιαίτερο ταλέντο ομολογώ δεν μου αναγνωρίζω αλλά στην τάξη με είχαν για τον «γρήγορο» στη σύλληψη μικρών στροφών ή και λογοπαιγνίων.

Από την άλλη, το να διακωμωδώ τώρα την αγωνία πολλών φίλων της ΑΕΚ επειδή εγώ ξέρω καλά -είχα αποκαλύψει άλλωστε την είδηση των υπογραφών τότε, ντάλα καλοκαίρι- αλλά εκείνοι βουτούν στην καψυχποψία επειδή δεν βλέπουν ανακοινώσεις, δεν είναι δα και το σωστό.

Οπότε θα αφήσω στην άκρη τα «χαριεντίσματα» και θα δώσω απαντήσεις, πολλές και άμεσες δίχως να παραθέτω τις ερωτήσεις. Στο μυαλό σας είμαι τόσα χρόνια πια, δεν μαντεύω απλά, τις διαβάζω:

Ναι, έχει υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με την ΑΕΚ από το περασμένο καλοκαίρι, οι υπογραφές έχουν πέσει κανονικά

Ναι, η διάρκειά του θα είναι 3 έτη, εκπνέει δηλαδή το καλοκαίρι του 2029, άρα τρέχει με τους νέους όρους από την τρέχουσα σεζόν

Ναι, είναι μια δαιδαλώδης συμφωνία που προβλέπει πολλά και διάφορα τα οποία δεν συναντάς σε πολλά συμβόλαια, μα αυτά είναι δικά τους θέματα και καλά κάνουν

Ναι, είναι το ακριβότερο συμβόλαιο βάσει ΚΑΙ των μπόνους στην ομάδα, ίσως και στην Ελλάδα (δεν ξέρω τι ακριβώς παίζει με Ουναί)

Ναι, υπάρχει νέο buy out, μεγαλύτερο από το προηγούμενο, στα 20 εκατ. ευρώ (το προηγούμενο ήταν στα 12)

Ναι, έχει και ο Λούκα δικό του μερίδιο μεταπώλησης (είχε και πριν), αλλά το ύψος δεν το ξέρω ακριβώς, θα σας γελάσω. Δεν γίνεται να τα ξερω κι όλα...

Ναι, πρέπει να παρουσιαστεί με κάποια μεγαλοπρέπεια και ειδικά videos παρόντος του ιδιοκτήτη και αυτό, τώρα δρομολογείται

Ο Λούκα και η ηρεμία που δεν λέει ψέματα

Αν υπήρχε έστω και ένας ψίθυρος ανησυχίας γύρω από τον Γιόβιτς, θα το βλέπαμε στη συμπεριφορά του μέσα στο γήπεδο. Όμως ο Λούκα δείχνει πιο δεμένος από ποτέ με την ομάδα, και καταλαβαίνει πολύ γρήγορα ότι ο ηγετικός ρόλος που έχει αναλάβει δεν επιτρέπει μουτρώματα μετά από μια κακή στιγμή (ή και δύο). Δεν σκόραρε στην Τρίπολη σε φάσεις-ψωμοτύρι για την κλάση του; Οκ, αλλά δεν κρύφτηκε μετά.

Βγήκε μπροστά αμέσως και καθάρισε την υπόθεση απέναντι στον Βόλο, όπως κάνουν όσοι νιώθουν πραγματικά μέρος κάτι μεγαλύτερου από τον εαυτό τους και συνάμα αντιλαμβάνονται την ευθύνη του να ηγούνται.

Να σας πω, επίσης, τι ακριβώς ήθελε ο Σέρβος όταν ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία το καλοκαίρι. Ο Γιόβιτς είχε βάλει στο μυαλό του δύο σενάρια, και μόνο δύο. Είτε θα ερχόταν μια ανανέωση που θα τον έκανε πραγματικά ευτυχισμένο, είτε -αν αυτό δεν μπορούσε να συμβεί και που ήταν η προτεραιότητά του- θα προτιμούσε να πάρει μεταγραφή παρά να μείνει σε καθεστώς αβεβαιότητας για μια ολόκληρη σεζόν, προκειμένου να ψάξει το επόμενο καλοκαίρι ίσως το σημαντικότερο και πιο υψηλό συμβόλαιο της καριέρας του από εδώ και πέρα.

Κλείνω με κάτι που ήρθε από τη Σερβία και επιβεβαιώνει όλα τα παραπάνω: ο ίδιος ο Νίκολιτς, σε πρόσφατες δηλώσεις του στον σερβικό Τύπο, τόνισε πόσο καλά νιώθει ο Γιόβιτς εδώ, στην Αθήνα, στην ΑΕΚ. Οπότε μην ανησυχείτε άλλο. Ο Λούκα θα είναι εδώ, για μια ολόκληρη τετραετία, και το μόνο που απομένει είναι το... γκλαμούρ της επίσημης επιβεβαίωσης. Δεν θα αργήσει...