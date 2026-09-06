Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Το γκολ του Ούγκρεσιτς για το 3-1
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Στις καθυστερήσεις στο ΟΑΚΑ, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να μειώσει σε 3-1 με το παρθενικό γκολ του Ούγκρεσιτς με την ασπρόμαυρη φανέλα.
Με ένα όμορφο τέρμα ο ΠΑΟΚ κατάφερε στο 92' να μειώσει σε 3-1 απέναντι στον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ.
Ο Μπαταούλας έβγαλε εξαιρετική κάθετη για τον Κένι, αυτός γύρισε και ο Ούγκρεσιτς τελείωσε τη φάση στα δίχτυα με πλασέ, σημειώνοντας το πρώτο του τέρμα με τη φανέλα του ΠΑΟΚ που διαμόρφωσε το τελικό σκορ.
@Photo credits: INTIME
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