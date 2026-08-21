Για τον Λυκογιάννη υπήρχαν λόγοι και το σχέδιο Νίκολιτς εξηγεί την επιλογή

Ο Βαγγέλης Αρναούτογλου εξηγεί σε bullets τους λόγους της απόκτησης του Μπάμπη Λυκογιάννη από την ΑΕΚ.

Η επιλογή του Μπάμπη Λυκογιάννη από την ΑΕΚ έδωσε τροφή για συζήτηση, σπέκουλα, γκρίνια, ικανοποίηση, Θεούς και Δαίμονες. Κι όμως, πίσω από τη συγκεκριμένη απόφαση υπάρχει μια αρκετά συγκεκριμένη ποδοσφαιρική και αγωνιστική λογική.

Δεν πρόκειται απλώς για την αντικατάσταση του Πενράις, ούτε για μια λύση ανάγκης επειδή ο 33χρονος μπακ έμεινε ελεύθερος. Η ΑΕΚ επέλεξε έναν ποδοσφαιριστή με εμπειρία υψηλού επιπέδου, διαφορετικά αγωνιστικά χαρακτηριστικά, ελληνικό διαβατήριο και γνώση των ευρωπαϊκών απαιτήσεων.

Ταυτόχρονα, διατήρησε ανοιχτό τον σχεδιασμό για περαιτέρω αναβάθμιση της θέσης. Πίσω λοιπόν από το όνομα του Λυκογιάννη υπάρχει ένα σχέδιο με περισσότερες παραμέτρους απ’ όσες φαίνονται με την πρώτη ματιά. Ας τις εξετάσουμε μία προς μία: