Για τον Λυκογιάννη υπήρχαν λόγοι και το σχέδιο Νίκολιτς εξηγεί την επιλογή
Η επιλογή του Μπάμπη Λυκογιάννη από την ΑΕΚ έδωσε τροφή για συζήτηση, σπέκουλα, γκρίνια, ικανοποίηση, Θεούς και Δαίμονες. Κι όμως, πίσω από τη συγκεκριμένη απόφαση υπάρχει μια αρκετά συγκεκριμένη ποδοσφαιρική και αγωνιστική λογική.
Δεν πρόκειται απλώς για την αντικατάσταση του Πενράις, ούτε για μια λύση ανάγκης επειδή ο 33χρονος μπακ έμεινε ελεύθερος. Η ΑΕΚ επέλεξε έναν ποδοσφαιριστή με εμπειρία υψηλού επιπέδου, διαφορετικά αγωνιστικά χαρακτηριστικά, ελληνικό διαβατήριο και γνώση των ευρωπαϊκών απαιτήσεων.
Ταυτόχρονα, διατήρησε ανοιχτό τον σχεδιασμό για περαιτέρω αναβάθμιση της θέσης. Πίσω λοιπόν από το όνομα του Λυκογιάννη υπάρχει ένα σχέδιο με περισσότερες παραμέτρους απ’ όσες φαίνονται με την πρώτη ματιά. Ας τις εξετάσουμε μία προς μία:
- Η μεταγραφή προφανώς και δεν διαβάζεται ως κίνηση εντυπωσιασμού. Η ΑΕΚ, ωστόσο, στη νέα εποχή της όχι απλώς δεν χρειάζεται αλλά δεν θέλει και τέτοιες. Δεν πήγε να αγοράσει ένα όνομα για να καθησυχάσει τον κόσμο μετά την αποχώρηση του Πενράις. Η απόφαση φαίνεται να εντάσσεται σε μια πιο συγκεκριμένη λογική: να προστεθεί ένας έμπειρος αριστερός μπακ, με διαφορετικά χαρακτηριστικά από τους ήδη υπάρχοντες και με δυνατότητα να διεκδικήσει άμεσα βασικό ρόλο.
- Το πρώτο στοιχείο που μέτρησε ήταν η εμπειρία. Ο Λυκογιάννης επιστρέφει στην Ελλάδα έπειτα από περισσότερο από μία δεκαετία και περισσότερα από 280 παιχνίδια στο εξωτερικό. Η παρουσία του σε Serie A, Champions League και Europa League σημαίνει ότι η ΑΕΚ δεν αποκτά έναν ποδοσφαιριστή που θα χρειαστεί να μάθει από την αρχή τις απαιτήσεις των απαιτητικών αγώνων όπως ένας δεύτερος Πενράις.
- Υπάρχει όμως και ένας δεύτερος λόγος: τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά του. Ο Λυκογιάννης προσφέρει μέγεθος, δύναμη και παρουσία στις μονομαχίες που δεν είναι εύκολο να βρεθούν σε κάθε αριστερό μπακ. Με το ύψος του (1.91) μπορεί να δώσει μεγαλύτερη ασφάλεια στις στατικές φάσεις, να υπερασπιστεί το δεύτερο δοκάρι και να λειτουργήσει σε ορισμένες συνθήκες σχεδόν σαν επιπλέον κεντρικός αμυντικός.
- Με την μπάλα στα πόδια προσφέρει κάτι διαφορετικό. Δεν είναι ο ακραίος που θα παίρνει συνεχώς την μπάλα και θα ψάχνει να φτάσει μέχρι τη γραμμή του άουτ. Το δυνατό του σημείο είναι περισσότερο η πρώτη και η δεύτερη φάση ανάπτυξης: μπορεί να μεταφέρει την μπάλα, να σπάσει την πίεση με πάσα και να συμμετέχει στο build up από χαμηλά.
- Αυτό ταιριάζει σε μια ομάδα που θέλει να ελέγχει περισσότερο το παιχνίδι, όπως η ΑΕΚ. Όταν ο αντίπαλος πιέζει ψηλά, ένας μπακ που μπορεί να λειτουργήσει ως ασφαλής έξοδος και να μεταφέρει την μπάλα προς τον άξονα αποκτά ιδιαίτερη αξία. Ο Λυκογιάννης μπορεί να γίνει ένας επιπλέον παίκτης στην κυκλοφορία και όχι απλώς ένας ποδοσφαιριστής που περιμένει να πάρει την μπάλα πάνω στη γραμμή.
- Υπάρχει επίσης το αριστερό πόδι του. Η ποιότητά του στις μεταβιβάσεις και στις στατικές φάσεις προσθέτει μια επιπλέον απειλή. Η ΑΕΚ πήρε έναν αριστεροπόδαρο που μπορεί να δημιουργήσει από χαμηλά, να αλλάξει πλευρά στο παιχνίδι και να απειλήσει με εκτέλεση χωρίς να χρειάζεται να φτάσει στην περιοχή.
- Η επιλογή, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι η ΑΕΚ θεωρεί πλήρως καλυμμένη τη θέση. Ο Λυκογιάννης έχει και αδυναμίες. Δεν είναι ο μπακ που θα καλύψει με ευκολία τεράστιες αποστάσεις και θα κερδίσει κάθε μονομαχία στο ένας εναντίον ενός. Η ταχύτητα και η ευκινησία δεν αποτελούν τα μεγαλύτερα προσόντα του. Γι’ αυτό και η προσφορά του θα εξαρτηθεί σε σημαντικό βαθμό από τον τρόπο που θα χρησιμοποιηθεί βάσει των στοιχείων του.
- Ουσιαστικά, η ΑΕΚ αγοράζει ανταγωνισμό. Ο Πήλιος δεν χάνει αυτομάτως τη θέση του, αλλά αποκτά απέναντί του έναν ποδοσφαιριστή με μεγάλη εμπειρία και διαφορετικό προφίλ. Αυτό είναι σημαντικό σε μια σεζόν με αυξημένες απαιτήσεις, πολλά παιχνίδια και διαφορετικούς αντιπάλους.
- Καθοριστικό ρόλο παίζει και η ευρωπαϊκή λίστα. Η απόκτηση Έλληνα ποδοσφαιριστή επιτρέπει στην ΑΕΚ να διαχειριστεί διαφορετικά τις διαθέσιμες θέσεις για την Ευρώπη. Σε ένα ρόστερ όπου κάθε θέση έχει πλέον ιδιαίτερη σημασία, αυτό δεν είναι λεπτομέρεια. Η μεταγραφή λύνει ταυτόχρονα ένα αγωνιστικό και ένα αριθμητικό πρόβλημα.
- Εδώ εντοπίζουμε ίσως το πιο σημαντικό κομμάτι της απόφασης: ο Λυκογιάννης δεν φαίνεται να αποτελεί μια λύση που προέκυψε επειδή έμεινε ελεύθερος στο τέλος του καλοκαιριού. Η περίπτωσή του είχε αξιολογηθεί νωρίτερα και υπήρχε ήδη στη σκέψη του Ριμπάλτα. Άρα η ΑΕΚ δεν έκανε απλώς μια ευκαιριακή κίνηση. Επέστρεψε σε μια επιλογή που γνώριζε.
- Η ηλικία του εξηγεί και το μοντέλο της συμφωνίας. Στα 33 του δεν αποκτάς τον Λυκογιάννη για να χτίσεις πάνω του την επόμενη πενταετία. Τον αποκτάς για να πάρεις άμεσα εμπειρία, προσωπικότητα και αγωνιστικές λύσεις. Αν η συνεργασία αποδειχθεί επιτυχημένη, τότε η ΑΕΚ θα έχει κερδίσει χρόνο χωρίς να κλείσει την πόρτα σε μια μεγαλύτερη επένδυση στη θέση αργότερα.
- Το τελευταίο ερωτηματικό είναι και το μεγαλύτερο: η ετοιμότητα. Η απουσία κανονικής προετοιμασίας και τα περιορισμένα περυσινά λεπτά δημιουργούν αμφιβολίες για το πότε θα παρουσιαστεί στην καλύτερη εκδοχή του. Επομένως, η μεταγραφή δεν πρέπει να αξιολογηθεί από τις πρώτες εβδομάδες, αλλά από το πόσο γρήγορα θα μπορέσει να επανέλθει σε αγωνιστικό ρυθμό.
- Συνολικά, η απόφαση έχει μια ξεκάθαρη λογική: η ΑΕΚ δεν αναζητούσε απαραίτητα τον πιο θεαματικό αριστερό μπακ της αγοράς. Αναζητούσε έναν έμπειρο, διαθέσιμο και συμβατό ποδοσφαιριστή που θα αύξανε τις επιλογές του Νίκολιτς, θα έδινε διαφορετικά χαρακτηριστικά στην πλευρά και θα βοηθούσε παράλληλα την ευρωπαϊκή διαχείριση του ρόστερ.
- Ο Λυκογιάννης, λοιπόν, δεν είναι απαραίτητα η τελική απάντηση στο αριστερό άκρο. Είναι μια στοχευμένη κίνηση που μπορεί να αποδειχθεί πολύ χρήσιμη μέσα στο συγκεκριμένο πλάνο.
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