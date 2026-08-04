Τον κόσμο για την στήριξή του μετά τον τραυματισμό του ευχαρίστησε μέσω social media ο μεσοεπιθετικός του Παναθηναϊκού, Παύλος Παντελίδης.

Ο Παύλος Παντελίδης ήταν ο μεγάλος άτυχος της φετινής χρονιάς για τον Παναθηναϊκό, με τον νεαρό μεσοεπιθετικό να τραυματίζεται σοβαρά στο φιλικό των «πράσινων» με την Athens Kallithea. Η διάγνωση ήταν κάταγμα κνήμης και περόνης με τον 24χρονο να μένει εκτός από 4 έως 6 μήνες.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής με ανάρτησή του στα social media ευχαρίστησε τον κόσμο για την συμπαράστασή του αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Σας ευχαριστώ όλους για τα μηνύματα και τις ευχές σας. Θα επιστρέψω πιο δυνατός».