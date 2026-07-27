Ξανά στο μεταγραφικό προσκήνιο του Ολυμπιακού ο 24χρονος φορ Ταουφίκ Μπενταγιέμπ σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι Ιταλοί.

Πριν λίγους μήνες είχε ακουστεί το όνομα του Ταουφίκ Μπενταγιέμπ για τον Ολυμπιακό, ωστόσο το θέμα δεν είχε προχωρήσει περισσότερο, με τον 24χρονο φορ να επιστρέφει στην Ουνιόν Τουάργκα παρά την άνοδο της Τρουά στη Ligue 1.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, Αλφρέντο Πεντούλα, ο Μαροκινός επιθετικός βρίσκεται εκ νέου στο μεταγραφικό προσκήνιο των Πειραιωτών αλλά δεν... παίζουν μόνοι τους καθώς δεν είναι λίγες οι ομάδες που τον θέλουν.

Έχοντας κάνει γεμάτη σεζόν πέρσι στη Ligue 2 όπου μέτρησε 20 γκολ σε 31 συμμετοχές, τόσο η Τζένοα όσο και οι Μπεσίκτας με τη Ρίζεσπορ αλλά η Λεβάντε, έχουν ψηλά στη λίστα τους τον Μαροκινό φορ.