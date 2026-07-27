Μπενταγιέμπ - Ολυμπιακός: Επανήλθε στο προσκήνιο ο Μαροκινός φορ
Πριν λίγους μήνες είχε ακουστεί το όνομα του Ταουφίκ Μπενταγιέμπ για τον Ολυμπιακό, ωστόσο το θέμα δεν είχε προχωρήσει περισσότερο, με τον 24χρονο φορ να επιστρέφει στην Ουνιόν Τουάργκα παρά την άνοδο της Τρουά στη Ligue 1.
Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, Αλφρέντο Πεντούλα, ο Μαροκινός επιθετικός βρίσκεται εκ νέου στο μεταγραφικό προσκήνιο των Πειραιωτών αλλά δεν... παίζουν μόνοι τους καθώς δεν είναι λίγες οι ομάδες που τον θέλουν.
Έχοντας κάνει γεμάτη σεζόν πέρσι στη Ligue 2 όπου μέτρησε 20 γκολ σε 31 συμμετοχές, τόσο η Τζένοα όσο και οι Μπεσίκτας με τη Ρίζεσπορ αλλά η Λεβάντε, έχουν ψηλά στη λίστα τους τον Μαροκινό φορ.
Esclusiva: sull’attaccante #Bentayeb (seguito a suo tempo dal #Genoa) ci sono due club turchi (#Besiktas e #Rizespor), l’#Olympiacos ma anche il #Levante per sostituire #Espí— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) July 27, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.