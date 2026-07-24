Ο Στέφαν Ορτέγκα φαίνεται πως παραμένει στο προσκήνιο για τον Ολυμπιακό στη θέση του «άσου», σύμφωνα με τον Φλόριαν Πλέτενμπεργκ.

Το θέμα του τερματοφύλακα είναι τη δεδομένη στιγμή αυτό που «καίει» τους ανθρώπους του Ολυμπιακού, με τον Κωνσταντή Τζολάκη να βρίσκεται σε συζητήσεις με τη Χαλ και τους Πειραιώτες στην αγορά για αναζήτηση του αντικαταστάτη του.

Τελευταίο όνομα που «έπεσε» στο τραπέζι είναι αυτό του Ντομινίκ Λιβάκοβιτς, με κροατικά μέσα να αναφέρουν πως πλησιάζει στο λιμάνι. Ωστόσο και η περίπτωση του Στέφαν Ορτέγκα φαίνεται να παραμένει στο προσκήνιο για τους «ερυθρόλευκους».

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ ο έγκριτος δημοσιογράφος, Φλόριαν Πλέτενμπεργκ, ο Ολυμπιακός προσπαθεί να αποσπάσει το «ναι» του 33χρονου πορτιέρε, που είναι free agent και για το πρόσωπό του υπάρχει ενδιαφέρον από αρκετούς συλλόγους, Ο ίδιος πάντως, έχει ήδη απορρίψει προτάσεις από Έβερτον, Νότιγχαμ Φόρεστ και Λεβάντε.