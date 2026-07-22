Ο Ολυμπιακός έχει τρεις στράικερ στην Ολλανδία χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα δεδομένα δεν μπορεί να αλλάξουν. ΟΛΛΑΝΔΙΑ – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΜΑΡΑΣ.

Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι και Ελ Καμπί. Αυτά είναι κατά σειρά είναι τα ονόματα των στράικερ του Ολυμπιακού με βάση το πότε πήγαν χρονικά στην Ολλανδία. Μόνο που η ιεραρχία είναι διαφορετική. Για άλλη μία φορά ο Ελ Καμπί είναι ο... ακλόνητος στη θέση Νο1 σέντερ φορ στον Ολυμπιακό και ακολουθούν οι Ταρέμι και Γιάρεμτσουκ στην... μάχη για την θέση Νο2. Όλο το προηγούμενο διάστημα υπήρξαν ένα σωρό εκτιμήσεις για το μέλλον του Ιρανού και του Ουκρανού στράικερ. Η ουσία είναι ότι και οι δύο παραμένουν στην Ολλανδία κάνοντας την προετοιμασία τους.

Βγάζουμε εκτός εξίσωσης τον τραυματία και υπό παραχώρηση Κλέιτον. Γενικότερα ως προς τα δεδομένα για τον φορ είναι δύσκολο να αποχωρήσουν και ο Ταρέμι και ο Γιάρεμτσουκ. Εάν προκύψει κάποια πρόταση που να καλύπτει και έναν παίκτη από τους δύο και τον πειραϊκό σύλλογο το πιθανότερο είναι να φύγει ένας εκ των δύο και φυσικά μετά να καλυφθεί το κενό του από άλλον στράικερ.

Επί των αγωνιστικών υπάρχει και η εξής υποσημείωση: ο Ταρέμι παίζει πιο εύκολα πίσω από τον φορ συγκριτικά με τον Γιάρεμτσουκ. Αν στο τέλος μείνουν και οι τρεις; Ο Ολυμπιακός τότε ξεκάθαρα αγωνιστικά θα έχει μία φοβερά δυνατή τριάδα στην γραμμή κρούσης του.

Στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει!