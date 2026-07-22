Το πρωί της Τετάρτης (22/7) ξεκίνησαν οι γεωτεχνικές έρευνες για το γήπεδο στην Τούμπα.

Ξεκίνησαν σήμερα (22/7) το πρωί στο γήπεδο της Τούμπας, οι γεωτεχνικές έρευνες αναφορικά με τη στατική μελέτη του φέροντος οργανισμού του νέου γηπέδου του ΠΑΟΚ. Έχοντας εξασφαλίσει τη σχετική άδεια από την αρχαιολογική υπηρεσία και τη μικρή κλίμακα, οι αρμόδιοι άρχισαν τις «εργασίες».

Το έργο αυτό αφορά τη «Φωλιά του Αετού», και συνολικά αναμένεται να γίνουν 21 γεωτρήσεις εντός και εκτός του χώρου του γηπέδου. Μάλιστα, όπως έχουμε σημειώσει, μέχρι τις αρχές Αυγούστου θα υπάρξει σχετική ενημέρωση από τις εταιρίες για την εξέλιξη των έργων αυτών.

Από τον ΠΑΟΚ προκύπτει πως το έργο προχωράει κανονικά, βάσει του χρονοδιαγράμματος.