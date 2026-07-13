Βίκτορ Κρίστιανσεν - Παναθηναϊκός - Η πρώτη εμφάνιση του Δανού
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Ο Βίκτορ Κρίστιανσεν εμφανίστηκε στην εκδήλωση της φανέλας της ομάδας του Παναθηναϊκού.
Ο Βίκτορ Κρίστιανσεν είναι και επίσημα παίκτης του Παναθηναϊκού. Ο 23χρονος Δανός αριστερός μπακ του τριφυλλιού βρέθηκε στο Δημαρχείο της Αθήνας για την παρουσίαση της νέας φανέλας της ομάδας και φυσικά όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα πάνω του.
☘️ Με παρουσία του Κρίστιανσεν η παρουσίαση της νέας φανέλας του Παναθηναϊκού!#paofc pic.twitter.com/nUD0mWqBoz— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) July 13, 2026
@Photo credits: Η φωτογραφία είναι από το επίσημο site του Παναθηναϊκού
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