Ο Βίκτορ Κρίστιανσεν εμφανίστηκε στην εκδήλωση της φανέλας της ομάδας του Παναθηναϊκού.

Ο Βίκτορ Κρίστιανσεν είναι και επίσημα παίκτης του Παναθηναϊκού. Ο 23χρονος Δανός αριστερός μπακ του τριφυλλιού βρέθηκε στο Δημαρχείο της Αθήνας για την παρουσίαση της νέας φανέλας της ομάδας και φυσικά όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα πάνω του.

